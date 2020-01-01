Водянова заявила, что выходит замуж за миллиардера

Модель Наталья Водянова сообщила в социальных сетях, что собирается замуж.
Водянова разместила у себя в Instagram фотографию со своим женихом французским миллиардером Антуаном Арно.
«Год выдался прекрасный и очень запоминающийся. 2020, мы идем! Не могу дождаться того, как мы отпразднуем Новый год с нашими любимыми и близкими», – написала Водянова.
В комментариях модель подтвердила, что выходит замуж за Арно.
В 2016 году Водянова родила пятого ребенка.
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Последнее: Модель Наталья Водянова сообщила в социальных сетях, что собирается замуж. Водянова разместила у себя в Instagram фотографию со своим женихом французским миллиардером Антуаном Арно. «Год выдался прекрасный и очень запоминающийся. 2020, мы идем! Не могу дождаться того, как мы отпразднуем Новый год с нашими любимыми и близкими», – написала Водянова. В комментариях модель подтвердила, что […]
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