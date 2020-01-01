«Россия 24» и Первый канал убрали счетчик лайков под новогодним обращением Путина

Телеканалы «Россия 24» и Первый канал убрали счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина на YouTube. На это обратил внимание «Дождь».

Под роликами можно увидеть кнопки «Нравится» и «Не нравится», однако количество этих отметок не опубликовано.

На других каналах счетчик оставили открытым. В частности, на YouTube-канале НТВ под обращением Путина количество дизлайков в несколько раз превыщает число лайков.

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