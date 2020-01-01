«Россия 24» и Первый канал убрали счетчик лайков под новогодним обращением Путина

Телеканалы «Россия 24» и Первый канал убрали счетчик лайков и дизлайков под новогодним обращением президента России Владимира Путина на YouTube. На это обратил внимание «Дождь».
Под роликами можно увидеть кнопки «Нравится» и «Не нравится», однако количество этих отметок не опубликовано.
На других каналах счетчик оставили открытым. В частности, на YouTube-канале НТВ под обращением Путина количество дизлайков в несколько раз превыщает число лайков.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Модель Наталья Водянова сообщила в социальных сетях, что собирается замуж. Водянова разместила у себя в Instagram фотографию со своим женихом французским миллиардером Антуаном Арно. «Год выдался прекрасный и очень запоминающийся. 2020, мы идем! Не могу дождаться того, как мы отпразднуем Новый год с нашими любимыми и близкими», – написала Водянова. В комментариях модель подтвердила, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Совфеде отреагировали на осквернение памятника Грибоедову в Ереване / 3 декабря
- Автоновости: Важно: в России появится новый большой штраф для автомобилистов / 27 декабря
- Шойгу отчитался о сбитых в Сирии вражеских целях / 24 декабря
- Члены Палаты представителей могут выдвинуть Трампу новые обвинения / 24 декабря
- «Старгерл». Вышел трейлер сериала с Брэк Бэссинджер по комиксам DC. Видео / 12 декабря
- Общество: Какую пользу феминизм приносит мужчинам / 26 декабря
- В Донбассе прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже / 25 ноября
- Составлен рейтинг самых успешных ресторанов Москвы / 26 ноября