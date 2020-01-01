Мнение: Анка-пулемётчица

Если и можно хоть за что-то уважать Анечку Седлокову, так за её неизменные принципы. А это уже, согласитесь, немало.
Встретит мужика — залетит. Потом её толстая тушка приедается любителям жирного мяса, и Анечка живёт дальше на алименты.
Прикрываешь самое ценное? Не поможет! Фото: Соцсети
Не успев ещё толком увести от жены баскетболиста Яниса Тимма, как Нюрка уже подготовила свои яйцеклетки к овуляции для зачатия кучи детей.
«Мы хотим много детей», — блаженно улыбаясь объявила томная, будто только из постели, рыхлая свиноматка и показала свой целлюлит.
Все предыдущие 18 детей Анны от 32 мужчин после такого заявления сейчас безусловно обрадовались. Ну, или обрадовались только бывшие мужья Анны — впятером платить алименты легче, чем вчетвером:
«Мы хотим много детей. Меня никогда в жизни никто так не поддерживал, как ты. И никогда мне столько не давал, как ты. Каждая девочка, совершающая ошибки, все-таки все равно встретит своего принца».
37-летнюю Седлокову при этом нисколько не смущает, что Янис на 10 лет младше. Да и почему это должно смущать пулемётчицу, безотказно выстреливающую детьми, если спортсмен имеет хорошую зарплату в баскетбольном клубе?
Анне просто нужно успеть родить как можно больше детей, пока парень не опомнится и не сбежит. Седлокова сквозь слёзы уверяет, что наконец встретила настоящего принца — вероятно, Янис настолько туп, что Нюрка планирует успеть залететь несколько раз.
Действительно, принц — идеал мужчины, который совокупляет жирную тушу и не думает о предстоящих расходах.
Парни, вот что с вами такое? Почему вам открытым текстом говорят о планах вас поиметь, а вы даже презерватив не наденете?
Нет, ну потом, конечно, опомнитесь! Назовёте Пулемётчицу-Седлокову хитрой шкурой. А по факту же, дебилы — вы сами, а Анечка ничего не скрывает и говорит о своём коварном плане в лицо.
Источник: Лена Миро
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Последнее: Если и можно хоть за что-то уважать Анечку Седлокову, так за её неизменные принципы. А это уже, согласитесь, немало. Встретит мужика — залетит. Потом её толстая тушка приедается любителям жирного мяса, и Анечка живёт дальше на алименты. Прикрываешь самое ценное? Не поможет! Фото: Соцсети Не успев ещё толком увести от жены баскетболиста Яниса Тимма, как […]
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