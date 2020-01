США отправят 750 солдат в Ирак из-за нападения на американское посольство – Эспер

США немедленно отправят 750 солдат в Ирак. Об этом заявил 1 января министр обороны США Марк Эспер в Twitter.

По его словам, в течение нескольких дней также будут готовы к развертыванию в регионе дополнительные силы из IRF.

«Такое развертывание является надлежащей и предупредительной мерой, предпринимаемой в ответ на возросшие уровни угроз в отношении персонала и объектов США, которые мы наблюдали сегодня в Багдаде. Соединенные Штаты будут защищать наших людей и интересы везде, где бы они не находились по всему миру», — написал Эспер.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel…

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) January 1, 2020

Как сообщает Associated press, президент США Дональд Трамп заявлял о возможной отправке в Ирак еще около 3000 человек.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

