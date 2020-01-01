Ким Чен Ын анонсировал разработку КНДР новых стратегических вооружений

КНДР намерена разрабатывать стратегическое вооружение и укреплять военную мощь. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын 31 декабря на съезде Трудовой партии Кореи, сообщило государственное агентство ЦТАК.
В заявлении говорится, что конфронтация с США, видимо, будет продолджаться и в дальнейшем и КНДР придется жить под американскими санкциями.
По словам Ким Чен Ына, на прекращение КНДР ядерных и ракетных испытаний США «не ответили адекватными мерами», а проводили военные учения с Южной Кореей и продолжали вводить санкции.
«Почему мы в одностороннем порядке должны зависеть от обязательств?», – спросил он.
Ким Чен Ын заявил, что его страна должна укреплять военную мощь и «сделать так, чтобы никто не смог осмелиться применять военную силу» в отношении КНДР.
По его словам, скоро мир увидит новое стратегическое оружие, которым будет обладать КНДР. Подробностей он не раскрыл.
12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали ядерное соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем «превратить Северную Корею в экономический центр». Стороны не достигли соглашения.
С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.
Трамп отметил, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены «держать дверь открытой» для переговоров с Пхеньяном.
5 октября в пригороде Стокгольма проходили переговоры делегаций Северной Кореи и США о ядерном разоружении, но были прекращены. Глава северокорейской делегации Ким Мен Гиль заявил, что переговоры не оправдали ожиданий КНДР.
В ноябре Пхеньян отказался от проведения саммита с США, который Вашингтон предлагал провести в декабре.
7 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с США.
Ким Чен Ын 30 декабря потребовал обеспечить безопасность страны посредством «наступательных мер».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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