Однажды в Эфиопии: Анджелина Джоли дочерьми Шайло и Захарой на встрече с президентом страны

Накануне нового года звезды разъехались по разным странам: кто (как Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне) — на горнолыжные сколы, кто (как Венсан Кассель и Тина Кунаки) — к морю под пальмы. Прокладывая свой новогодний маршрут, Анджелина Джоли совместила приятное с полезным и вместе с детьми — 13-летней Шайло, 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен и 14-летней Захарой — отправилась в жаркую Эфиопию, родину своей старшей дочери.

Во время поездки актриса встретилась с Сахле-Варк Зевде, первой женщиной-президентом этой африканской страны. Компанию ей в этом сотавили Шайло и Захара. Для встречи Джоли выбрала элегантное белое платье в пол, которое подпоясала черным решешком. Ее примеру последовала и Захара. А вот Шайло, которая, по слухам, проходит гормональную терапию, чтобы спенить пол и уже просит называть себя мужским именем, на официальный прием одела джинсы вместе с беной утболкой, черным бомером и кросовками.

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло на встрече с президентом Эфиопии

Снимком со встречи сегодня поделился пресс-офис президента. Сообщается, что она носила официальный визит и была посвящена вопросам образования, санитарно-гигиеническим проблемам, которые мешают девочкам посещать школу во время критических дней, а также Эфиопской культуре и истории. Сахле-Варк Зевде и Анджелина Джоли также обсудили успехи в борьбе с устойчивыми формам туберкулеза, процветающими в регионе

Вот уже более десяти лет актриса финанирует эту борьбе через программу Zahara, названную в честь ее дочери. Она была создана в 2009 году в партнерстве с глобальным комитетом здравоохранения и федеральным Министерством здравоохранения Эфиопии. И на этом пути дети Джоли очень поддерживают актрису и разделяют ее благую миссию. Чего, впрочем, не скажешь об увлечении съемками. В октябре 2019 года, Анджелина призналась, что ни один из ее детей не интересуется кинокарьерой.

Никто из них не хочет стать актером. Уних другие амбиции. Им интересны бизнес-проекты, гуманитарные программы и тому подобные вещи, —

сказала она в интервью People.

Наомним, в конце сентября 2019 года Захара, которой через неделю исполнится 15 лет, дебютировала со своей ювелирной коллекцией Zahara Collection, которую создала с ювелиром Робертом Прокопом. .

Все доходы от покупки ювелирных изделий пойдут в пользу базирующегося в Лос-Анджелесе приюта House of Ruth Shelters, который предоставвлет временное жилье для пострадавших женщин и детей, — говорится в пресс-релизе.

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