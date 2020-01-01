Обновлённый Chrysler Pacifica получит полный привод и «подкорректированную внешность»

Представитель американского автопрома компания Chrysler готовится вскоре представить обновлённый минивэн Pacifica. Гибридная версия авто 2021 модельного года получит «подкорректированную внешность» и полный привод.

Ранее сообщалось, что версии AWD может получить Chrysler Pacifica 2020 модельного года, однако авто лишь вышло в новом исполнении Red S Edition с несколько изменившейся комплектацией. С полным приводом минивэн всё же появится, но чуть позже. AWD модель 2021 года получит от дебютировавших на Женевском мотор-шоу гибридов Compass и Jeep Renegade. Данные авто имеют бензиновый 1,3-литровый турбодвигатель и электромотор на задней оси, а в режиме электротяги могут преодолеть до полусотни километров.

Известно, что обновлённый Chrysler Pacifica кроме переднего привода получит «подкорректированную внешность». В частности, минивэн имеет иную радиаторную решётку и детали оформления, новые фонари и светодиодную головную оптику. На данный момент выпущено 20 прототипов и скоро начнутся дорожные тесты модели. Премьера запланирована производителем на первый квартал 2020 года. Кстати, согласно мнению некоторых экспертов, в РФ данный гибрид может не поставляться.

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