Экс-боец «Беркута» рассказал об угрозах украинских следователей

Экс-боец украинского «Беркута» Сергей Тамтура заявил, что следователи по делу их подразделения требовали оклеветать коллег по этому же отряду, угрожая пожизненными сроками.

«Изначально нас содержали в одиночных камерах в изоляторе СБУ, куда приходили следователи и, угрожая нам сроком до пожизненного, пытались принудить нас оклеветать своих товарищей и себя тем самым. Дать ложные показания по этому делу. Отчего мы, соответственно, отказались, вытерпев эти моменты, тяготы и лишения», – сообщил Тамтура, передает РИА «Новости».

Он отметил, что следователи также пытались давить на бойцов «Беркута» на теме семьи и любимых людей, угрожая, что при пожизненных сроках они никогда их не увидят.

«Следователь приходил без адвоката, что является существенным нарушением, и давал сам подсказки, что нужно сказать, чтобы на следующем судебном заседании получить домашний арест, чтобы они могли притянуть к ответственности других ребят. На такие действия склоняли. Они подводили к тому, чтобы мы оклеветали своих коллег и товарищей, тем самым облегчили себе условия пребывания», – отметил боец подразделения.

Ранее экс-«беркутовцы» Сергей Зинченко и Павел Аброськин заявили, что в Киеве не могли осудить их, поскольку следствие не может найти доказательств по обвинениям бойцов подразделения в убийствах на Майдане.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения «Беркут», обвиняемых в гибели людей на акциях протеста в Киеве в 2013-2014 годах.

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Последнее: Экс-боец украинского «Беркута» Сергей Тамтура заявил, что следователи по делу их подразделения требовали оклеветать коллег по этому же отряду, угрожая пожизненными сроками. «Изначально нас содержали в одиночных камерах в изоляторе СБУ, куда приходили следователи и, угрожая нам сроком до пожизненного, пытались принудить нас оклеветать своих товарищей и себя тем самым. Дать ложные показания по этому […]