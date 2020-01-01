Times — правительство Великобритании планировало пригласить Россию в НАТО

Бывший министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд предлагал пригласить Россию стать ассоциированным членом Североатлантического альянса, пишет The Times. Тем не менее, коллеги Рифкинда по кабинету министров решили проявить «осторожность» в вопросе расширения НАТО и отказались от идеи.



Reuters

Министерство обороны Великобритания предлагало сделать РФ ассоциированным членом НАТО после распада СССР, пишет The Times со ссылкой на рассекреченные документы.

Как отмечает издание, на секретных переговорах британский кабинет министров обсуждал «радикальную схему», которая была призвана стать отражением меняющейся международной ситуации после холодной войны и уничтожить основополагающие принципы блока, созданного для противодействия любой потенциальной военной угрозе со стороны Советского Союза.

В частности, в 1995 году министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд предложил пригласить Россию стать ассоциированным членом Североатлантического альянса.

Таким образом, предложение, которое правительство постаралось сохранить в тайне, совпало по времени с попытками бывших членов Организации Варшавского договора — Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией — добиться вступления в НАТО.

«Русские… испытывают сильную неприязнь к расширению НАТО, но им пришлось признать, что они не смогут его остановить, — гласит отрывок рассекреченных документов. — Демократическая и сотрудничающая РФ — огромный выигрыш».

Вместе с тем, по словам Рифкинда страна не могла стать полноправным членом НАТО, в том числе в связи с существованием статьи V устава организации, которая предполагает, что нападение на одного члена блока — нападение на всех.

Политик предложил альтернативное решение. На правительственном совещании по внешней политике он выдвинул идею создания «новой категории ассоциированного членства в НАТО». Как предполагалось, это «способствовало бы постепенному сближению и унификации политики, доктрины и практики».

Рифкинд надеялся помочь Ельцину «сделать Россию более нормальной европейской страной», отмечая, что Запад может упустить «огромную историческую возможность».

Тем не менее, коллеги Рифкинда по кабинету министров отклонили предложение, проявив «осторожность» в вопросе расширения НАТО. В частности, министр иностранных дел Дуглас Хёрд счёл, что РФ не намерена идти по пути либеральной демократии, поэтому следует избегать «нереалистичных ожиданий».

При этом сейчас Рифкинд оправдывает подобное предложение стремлением Ельцина и Михаила Горбачёва к сотрудничеству и сближению с Западом, передаёт The Times.

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