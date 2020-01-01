Политолог — у россиян европейская идентичность и европейская судьба

За прошедшие 20 лет Путин значительно улучшил условия жизни в РФ и вернул её на геополитическую арену, пишет французский политолог Элен Каррер д’Анкосс в статье для Paris Match. НАТО видит в РФ угрозу, но Франция издавна считала её союзницей, и теперь это особенно актуально, учитывая, что РФ стала мостом из Европы в Азию.

На Европу опустился не «железный занавес», но занавес недоверия, пишет политолог Элен Каррер д’Анкосс в статье для Paris Match. Она отмечает, что, когда развалился Советский Союз, Европа занялась восточноевропейскими странами, не понимая, что помощь нужна и самой России. РФ тогда была в состоянии хаоса, а приход Путина вернул порядок. Он установил авторитарное правление, исходя из принципа, что такая большая страна нуждается в централизации.

Когда в 2011—2012 годах в РФ происходили протесты, Путина переизбрали, потому что более традиционно настроенные русские привержены этому порядку. Но есть и средний класс, который стремится высказывать новые идеи и не является носителем советского образования. И они делают иной выбор, по сравнению с предыдущим поколением, пишет автор статьи.

Продолжительность жизни в РФ за это время выросла: например, для мужчин с 56 лет при Горбачёве до 67 лет, и политолог называет это революцией и зачисляет это в заслуги Путина. Так же заслугой Путина русские считают возвращение Крыма и возвращение РФ на международную арену, которое произошло, благодаря Сирии.

Как отмечает политолог, советский режим длился три поколения, и люди были воспитаны в этой системе. Затем, соглашаясь на объединение Германии, Горбачёв получил от НАТО гарантии, что альянс не станет приближаться к границам России. Сейчас же Варшавского пакта больше нет, и русские задаются вопросом, зачем тогда до сих пор существует НАТО, пишет Элен Каррер д’Анкосс.

«Когда я читаю слова Столтенберга, генерального секретаря НАТО, который говорит, что РФ — это угроза для безопасности, я поражаюсь», — признаётся политолог. А вот Макрон со словами про «смерть мозга» у НАТО чувствует, что проблема есть, отмечает она.

Франция в традициях де Голля считает Россию союзником. Тем более сегодня РФ стала настоящим мостом в Азию в момент, когда мировая геополитика передислоцировалась на Восток. «У россиян европейская идентичность. У россиян европейская судьба. Но они могут связать Европу с Азией», — делает вывод Элен Каррер д’Анкосс в статье для Paris Match.

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