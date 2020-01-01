Наука: Недосып, боль и «лечебный» кофеин

Хронические боли – изощрённая пытка, что подтвердит любой хоть раз испытывавший их человек. Её традиционно пытаются снимать обезболивающими препаратами, но иногда не срабатывает даже этот способ.

Новое исследование, проведённое в Бостонской детской больнице совместно с Медицинским центром диякониссы Бет Исраэль (BIDMC), показывает, что хроническая бессонница повышает чувствительность к боли, но помогают при ней препараты, содержащие кофеин, причём, помогают даже лучше, чем стандартные анальгетики. Работа опубликована в Nature Medicine.

Изучающий боль нейрофизиолог Албан Латремольер (Alban Latremoliere) из Бостона и сомнолог Хлоя Александрэ (Chloe Alexandre) из BIDMC детально изучили последствия острой и хронической потери сна на чувствительность как к болезненным, так и обычным раздражителям у крыс. Затем им вводили стандартные обезболивающие (ибупрофен и морфин), а также вещества, помогающие поддержать бодрость (кофеин и модафинил). Результаты, которые получили исследователи, оказались довольно неожиданными.

Недосып и развлечения

Начала команда исследователей с измерения нормального сна, используя маленькие электроды, снимающие электроэнцефалограмму мозга и проводящие электромиографию (измерение электрической активность мышц).

«Для каждой мыши мы выяснили точные исходные данные о том, сколько они спят и что происходит с их сенсорной чувствительностью», — отмечает Латремольер.

Далее, в отличие от других работ по сну, в которых животных, чтобы они не засыпали, заставляли двигаться с помощью беговых дорожек или падающей платформы, Латремольер и его коллеги максимально имитировали для грызунов человеческие условия: они их развлекали.

«Мы разработали протокол для хронической депривации сна без стресса, давая им игрушки и подталкивая к активной деятельности в тот момент, когда они собирались идти спать. Таким образом, у мышей значительно продлевался период бодрствования. Это напоминает то, как большинство из нас иногда проводят ночные часы перед компьютером», — говорит Александрэ.

Группы, в которые входило от 6 до 12 мышей, не спали до 12 часов за один сеанс или по шесть часов на протяжении пяти дней. В это время проводились тщательный мониторинг их состояния, содержания в крови стресс-гормонов (они не должны были повышаться), а также тестирование болевой чувствительности, которую измеряли ослеплённым методом (животное не видело, что именно использовалось для проверки). Также исследователи измеряли ответы на другие раздражители (например, на громкий звук).

«Мы обнаружили, что пятидневное умеренное лишение сна может значительно усугубить болевую чувствительность с течением времени даже у здоровых мышей. И ответ был конкретно на боль, а не из-за общей повышенной реакции на любые раздражители», — говорит Александрэ.

Анальгетики и кофеин

Удивительно то, что обычные анальгетики типа ибупрофена не купировали болевую гиперчувствительность из-за депривации сна. Даже морфин терял большую часть своей эффективности у таких мышей. То есть пациентам, использующим эти препараты для облегчения боли, при недосыпании необходимо увеличивать их дозу, чтобы компенсировать потерю эффективности. Все бы хорошо, но ведь при этом растёт и риск побочного действия.

Напротив, кофеин и модафинил успешно блокировали депривационно-индуцированную гиперчувствительность. Интересно, не лишенных сна мышей, эти соединения не имели обезболивающими свойствами.

«Получается, что это новые виды обезболивающих, эффект которых ранее не проявлялся, не изучался и зависит от биологического состояния грызунов. Такие препараты могут помочь разорвать цепочку, в которой боль нарушает сон, что способствует усилению боли ещё большему нарушению сна», — комментирует Клиффорд Вулф (Clifford Woolf), директор Центра Кирби в Бостонской детской больнице.

Исследователи пришли к выводу, что вместо того, чтобы просто принимать массу обезболивающих препаратов, пациенты с хронической болью могут получить облегчение от регулярного сна или приёма лекарств, повышающих бодрость, чтобы попытаться разорвать порочный болевой круг. Некоторые обезболивающие препараты уже содержат кофеин в качестве дополнительного ингредиента, хотя механизм его действия пока не известен. Но, кстати говоря, и кофеин, и модафинил увеличивают выработку дофамина в мозге, что даёт подсказку учёным, которые будут заниматься этой проблемой в будущем.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 31 декабря на площади Святого Петра в Риме папа римский Франциск во время общения с верующими несколько раз ударил женщину по руке. Видео инцидента опубликовало в Twitter CBS News. На записи видно, что понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила […]