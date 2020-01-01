Названы самые популярные подарки россиян на Новый год

Россияне на Новый год дарили парфюмерию, гаджеты и бытовую технику, самыми необычными подарками стали сертификаты на учебный полет на истребителе, заявили в микрофинансовой компании MoneyMan.

«Большинство респондентов подарило что-то из парфюмерии и косметики. Такой вариант выбрали 21%. На втором месте по популярности оказались современные гаджеты и бытовая техника – их выбрали около 18% респондентов. Около 15% купили подарочные сертификаты для своих родных и близких», – сообщили о результатах исследования в компании, передает РИА «Новости».

Порядка 13% подарили близким игрушки, свечи и новогодние украшения. Около 10% выбрали в качестве подарка занятия спортом .Примерно 9% россиян дарили книги, 7% – предметы одежды, около 3% туристические поездки, 4% – другие подарки.

В «Юником 24» сообщили, что 35% заемщиков микрофинансовых организациий дарили косметику или парфюм, 25% – гаджеты, 20% – мелкую бытовую технику, 10% – одежду, 8% – ювелирные изделия.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 31 декабря на площади Святого Петра в Риме папа римский Франциск во время общения с верующими несколько раз ударил женщину по руке. Видео инцидента опубликовало в Twitter CBS News. На записи видно, что понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила […]