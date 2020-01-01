В Австралии число погибших от пожаров достигло 17 человек

В Австралии число погибших в результате лесных пожаров достигло 17, в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести, пишет Associated Press.
В штате Новый Южный Уэльс погибли 15 человек, сгорели 175 домов и тысячи людей были вынуждены покинуть дома.
В городе Конджола-Парк 31 декабря сгорели 89 домов и десятки автомобилей.
31 декабря утром в прибрежном городе Маллакоота (штат Виктория) население — 4000 человек — были вынуждены перебраться ближе к морю из-за подступающего огня. Город до сих пор остается отрезанным пожарами от остальной территории Австралии.
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