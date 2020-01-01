Албания стала председателем ОБСЕ. Конфликт в Украине назвали одним из приоритетных

С 1 января председателем ОБСЕ стал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщила пресс-служба организации.
По его словам, Украина останется одним из приоритетов ОБСЕ.
«Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе», — подчеркнул Рама.
Он отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как «недопустимо, чтобы затяжные конфликты в регионе по-прежнему уносили жизни».
Среди важных задач Рама назвал также борьбу с насилием в отношении женщин, коррупцией, дискриминацией и торговлей людьми.
9 января в Вене он представит постоянному совету ОБСЕ приоритеты Албании.
Мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с 21 марта 2014 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 31 декабря на площади Святого Петра в Риме папа римский Франциск во время общения с верующими несколько раз ударил женщину по руке. Видео инцидента опубликовало в Twitter CBS News. На записи видно, что понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Виноваты все!»: Голикова высказалась об ужасной оптимизации здравоохранения / 25 декабря
- Ротенберг рассказал о ночном звонке Путину / 23 декабря
- В Турции заявили, что приговоры суда Саудовской Аравии о виновным в убийстве Хашогги не соответствуют ожиданиям, так как не нашли заказчиков / 24 декабря
- В Кремле подтвердили возможное участие Путина в открытии ж/д сообщения с Крымом / 13 декабря
- Строители сербского участка «Турецкого потока» установили два рекорда / 29 ноября
- НАТО запланировало к 2024 году нарастить военный бюджет на сотни миллиардов долларов / 29 ноября
- «Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона / 1 декабря
- Путин назвал главной целью улучшение уровня жизни россиян / 25 декабря