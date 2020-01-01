Албания стала председателем ОБСЕ. Конфликт в Украине назвали одним из приоритетных

С 1 января председателем ОБСЕ стал премьер-министр Албании Эди Рама. Об этом сообщила пресс-служба организации.

По его словам, Украина останется одним из приоритетов ОБСЕ.

«Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе», — подчеркнул Рама.

Он отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как «недопустимо, чтобы затяжные конфликты в регионе по-прежнему уносили жизни».

Среди важных задач Рама назвал также борьбу с насилием в отношении женщин, коррупцией, дискриминацией и торговлей людьми.

9 января в Вене он представит постоянному совету ОБСЕ приоритеты Албании.

Мониторинговая миссия ОБСЕ работает в Украине с 21 марта 2014 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 31 декабря на площади Святого Петра в Риме папа римский Франциск во время общения с верующими несколько раз ударил женщину по руке. Видео инцидента опубликовало в Twitter CBS News. На записи видно, что понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила […]