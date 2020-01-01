Мнение: Весёлые Картинки № 58. Новогодние!

Источник: Конт
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Последнее: 31 декабря на площади Святого Петра в Риме папа римский Франциск во время общения с верующими несколько раз ударил женщину по руке. Видео инцидента опубликовало в Twitter CBS News. На записи видно, что понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила […]
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