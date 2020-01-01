АК-12 поставят на вооружение танковой армии ЗВО

01.01.2020, 14:51, Новости дня

Около 1 тыс. автоматов Калашникова АК-12 поступит в 2020 году на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщил командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.

«Около одной тысячи новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», – сказал Кисель, передает РИА «Новости».

Военнослужащие будут осваивать новый автомат на полигонах в Подмосковье и в Нижегородской области.

В ноябре 2019 года в «Калашникове» сообщали, что АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, поскольку у предприятия есть соответствующий заказ.



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