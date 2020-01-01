АК-12 поставят на вооружение танковой армии ЗВО

Около 1 тыс. автоматов Калашникова АК-12 поступит в 2020 году на вооружение танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщил командующий Первой танковой армии ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.
«Около одной тысячи новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», – сказал Кисель, передает РИА «Новости».
Военнослужащие будут осваивать новый автомат на полигонах в Подмосковье и в Нижегородской области.
В ноябре 2019 года в «Калашникове» сообщали, что АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО, поскольку у предприятия есть соответствующий заказ.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 31 декабря на площади Святого Петра в Риме папа римский Франциск во время общения с верующими несколько раз ударил женщину по руке. Видео инцидента опубликовало в Twitter CBS News. На записи видно, что понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Свифт стала триумфатором премии American Music Awards 2019 / 25 ноября
- Суд не изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах на Майдане / 24 декабря
- Крафтовое пиво оказалось полезным для здоровья / 1 декабря
- Рассекречена дата продаж нового кроссовера Toyota Wildlander / 29 ноября
- Кабмин выделил около 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в центре Одессы / 11 декабря
- Поклонская вступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе / 24 ноября
- Участники заседания госсовета по АПК присоединились к проекту «Елка желаний / 26 декабря
- Россию лишили права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира на 4 года: решение WADA / 9 декабря