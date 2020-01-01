Мнение: Достройка Северного потока, метель в автобусе и почему россияне стали меньше путешествовать

1. Последнюю неделю я чуть ли не под каждым постом читаю, что «Северный поток — 2» никогда не будет достроен, что «Америка стронг», санкции непреодолимы, технологий у России нет и так далее, и тому подобное. Забавно наблюдать, как наши всепропальщики успели похоронить проект, тогда как «Форбс», например, убеждён, что с попытками остановить российскую трубу американцы опоздали как минимум на год:

https://ria.ru/20191230/1563035110.html

Американское издание Forbes считает, что санкции против проекта «Северный поток – 2» не помешают строительству трубопровода.

Издание отмечает, что США опоздали на год с введением ограничительных мер.

«Эти санкции слишком слабые и слишком запоздалые. Даже противникам России они не понравятся», — считает издание.

Вопрос опытным людям. Принимают ли букмекеры ставки на достройку «Северного потока — 2»? Я бы, пожалуй, сделал символическую ставку.

2. Иностранцы удивляются апокалиптической метели в автобусе и тому, что автобусы всё же ходят даже в такую погоду. Кто-то выложил реальную фотографию Норильска, и её приняли за кадр из какого-нибудь фильма о конце света.

https://9gag.com/gag/a2Ry0nd

Насколько я понимаю суть происходящего на видео, автобус в Норильске попал в ДТП и пассажиры ждут, когда ГИБДД растащит машины, чтобы поехать дальше.

3. В декабре ряд изданий перепечатали статью РИА Новости, утверждающую, что «россияне стали меньше путешествовать». Вопреки заголовку, в тексте идёт речь об одних только авиаперелётах. Более того, нельзя даже сказать, что россияне стали реже летать самолётами – просто разница по времени между билетами туда и обратно стала меньше:

https://ria.ru/20191222/1562647438.html

За последние пять лет средняя продолжительность путешествий россиян сократилась с одиннадцати до восьми дней, сообщает Biletix.

Аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов в обе стороны с 2015 по 2019 годы. Выяснилось, что средняя продолжительность путешествий по России сократились с девяти до семи дней, а за границу – с 13 до 11 дней.

При этом, россияне постепенно привыкают планировать свои путешествия заранее. Средняя глубина бронирования авиабилетов, то есть период от покупки до вылета, выросла на четыре дня: с 14 до 18 дней. По России за пять лет средняя глубина бронирования выросла с 11 до 14 дней, а за границу – с 22 до 26 дней. При этом глубина бронирования по более доступным российским направлениям почти в два раза меньше, чем за границу.

Интересно, в чём здесь причина? Едва ли это как-то связано с подорожанием поездок или разницей в курсах валют, ведь по России процентное сокращение больше, чем по загранице.

Складывается впечатление, что россияне просто научились лучше планировать своё время: заранее всё продумывать и больше укладывать в короткий срок. В конце концов, за две недели на любом курорте и в любой стране легко заскучать.

Вопрос к залу: подтверждается ли эта статистика на вашем опыте и верна ли моя догадка?

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обновленный список запрещенных веществ ВАДА начал действовать 1 января 2020 года, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, произошли изменения в получении терапевтического использования запрещенных препаратов при наличии медицинских показаний. ВАДА удалило из списка запрещенных аргон, агентство решило исключить его из списка после повторного изучения газа на предмет возможности улучшения спортивных результатов, передает ТАСС. В список […]