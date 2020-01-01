В Иране ответили на угрозы Трампа

01.01.2020, 14:37, Новости дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа, заявил, что Тегеран может нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать иранским интересам, но Иран не желает войны.

«Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», – сказал Хаменеи, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Ираке, но отметил, что Иран понесет ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему США обвинили Иран в нападении на посольство в Багдаде.



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