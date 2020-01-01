Мнение: Как я встретил Новый год без Путина в телевизоре и ёлки…

01.01.2020, 14:31, Разное

Дома у меня нет телевизора. Но я уже и не помню, когда встречал Новый год дома. Всегда оказывался в таких новогодних компаниях, что фоном всю ночь работал телевизор… А перед боем курантов приходилось слушать речь президента… Казалось, если Путин не появится в телевизоре, то и Новый год не наступит…

Встречать Новый год за пределами России доводилось давным-давно, еще во времена СССР, во время офицерской службы…

Вот и решил 2020-ый встретить на море, под пальмами, в Таиланде….

Оказалось, что и без Путина в телевизора Новый год все-равно наступил. Вполне празднично! С салютом над пальмами и морем…

В нескольких корпусах отеля, где довелось остановиться, отдыхает порядка шестисот человек. Из них русскоязычных (из России, Украины, Казахстана…) не более полутора десятков. Но организаторы праздника, похоже, решили нас уважить. И исполнили песню, которую в России я и слушать не стал бы…

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Дома у меня нет телевизора. Но я уже и не помню, когда встречал Новый год дома. Всегда оказывался в таких новогодних компаниях, что фоном всю ночь работал телевизор… А перед боем курантов приходилось слушать речь президента… Казалось, если Путин не появится в телевизоре, то и Новый год не наступит… Встречать Новый год за пределами России […]

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