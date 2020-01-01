Красный рис поможет человеку снизить уровень холестерина

01.01.2020, 14:30, Разное

Медики после проведенного исследования выяснили, что красный рис может помочь человеку снизить уровень холестерина. Также они назвали другие полезные свойства продукта для здоровья.
В нем содержится монаколин К, решающий вышеописанную проблему, но также в составе присутствуют изофлавоны и фитостеролы, что также касается ненасыщенных жирных кислот.

Медики отметили, что красный рис полезен для здоровья сердца. Он борется с метаболическим синдромом, уменьшает воспалительные процессы в организме, а также замедляет рост патологических клеток при онкологии.



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Последнее: Медики после проведенного исследования выяснили, что красный рис может помочь человеку снизить уровень холестерина. Также они назвали другие полезные свойства продукта для здоровья. В нем содержится монаколин К, решающий вышеописанную проблему, но также в составе присутствуют изофлавоны и фитостеролы, что также касается ненасыщенных жирных кислот. Медики отметили, что красный рис полезен для здоровья сердца. Он […]

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