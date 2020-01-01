Красный рис поможет человеку снизить уровень холестерина

Медики после проведенного исследования выяснили, что красный рис может помочь человеку снизить уровень холестерина. Также они назвали другие полезные свойства продукта для здоровья.

В нем содержится монаколин К, решающий вышеописанную проблему, но также в составе присутствуют изофлавоны и фитостеролы, что также касается ненасыщенных жирных кислот.

Медики отметили, что красный рис полезен для здоровья сердца. Он борется с метаболическим синдромом, уменьшает воспалительные процессы в организме, а также замедляет рост патологических клеток при онкологии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики после проведенного исследования выяснили, что красный рис может помочь человеку снизить уровень холестерина. Также они назвали другие полезные свойства продукта для здоровья. В нем содержится монаколин К, решающий вышеописанную проблему, но также в составе присутствуют изофлавоны и фитостеролы, что также касается ненасыщенных жирных кислот. Медики отметили, что красный рис полезен для здоровья сердца. Он […]