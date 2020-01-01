Найденного на Новый год в Благовещенске ребенка пригрозили отобрать у матери

01.01.2020, 14:19, Новости дня

В Благовещенске накануне Нового года пропал двухлетний мальчик, 1 января его нашли живым, сообщил региональный СУ СК.

«В целях контроля за состоянием мальчика, он помещен в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об отобрании ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств случившегося», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

При каких именно обстоятельствах был найден ребенок, не раскрывается.

В Тюменской области в сентябре ребенок пропал в дневное время. За ним присматривала знакомая семьи. Ее обнаружили в лесном массиве на расстоянии около трех км от дома, при ней был найден пакет с обожженным телом ребенка. Позже женщину признали невменяемой и отправили на лечение.



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Последнее: В Благовещенске накануне Нового года пропал двухлетний мальчик, 1 января его нашли живым, сообщил региональный СУ СК. «В целях контроля за состоянием мальчика, он помещен в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об отобрании ребенка у матери до выяснения всех […]

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