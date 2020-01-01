Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко. Видео

видео
Видео: Олексій Гончарук — Прем’єр-міністр України / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: видео Видео: Олексій Гончарук — Прем’єр-міністр України / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Из-за девочки, живущей в больнице 5 лет, уже возбуждали уголовное дело / 11 декабря
- Автоновости: Электрокары Tesla обзавелись «режимом для кемпинга» / 25 декабря
- У задержанного генерала-лейтенанта ФТС нашли золотые слитки и часы люксовых брендов / 24 декабря
- Новым прокурорам по делу экс-беркутовцев заявили отвод, суд ходатайства не удовлетворил / 28 декабря
- Польша назвала условие эксплуатации МиГ-29 / 26 ноября
- В бундестаге оценили реакцию РФ на высылку дипломатов / 13 декабря
- «Аэрофлот» предложил создать компанию для отлова птиц у аэропортов / 28 ноября
- Поздняков: россияне на ОИ будут представлять ОКР, который не попадает под санкции WADA / 7 декабря