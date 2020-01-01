Российский боец нокаутировал американца и заработал 1 млн долларов

01.01.2020, 14:12, Новости дня

Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).

Видеозапись с моментом нокаута опубликована в Twitter PFL MMA.

With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy

— PFL MMA (@ProFightLeague) 1 января 2020 г.

«Сокрушительное добивание в партере принесло Али Исаеву победу. Чемпион PFL остается непобежденным в текущем сезоне 2019 года», – говорится в подписи.

Эта победа стала девятой в карьере бойца, до сих пор Исаев не проиграл ни разу. Исаев добил Рошольта в четвертом раунде, после которого рефери зарегистрировал технический нокаут.

Исаев также получил приз в виде 1 млн долларов, передает РИА «Новости».

В конце декабря российский боец смешанных единоборств  Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.



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Последнее: Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL). Видеозапись с моментом нокаута опубликована в Twitter PFL MMA. With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy — PFL MMA (@ProFightLeague) 1 января 2020 г. «Сокрушительное […]

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