Российский боец нокаутировал американца и заработал 1 млн долларов

Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).

Видеозапись с моментом нокаута опубликована в Twitter PFL MMA.

With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy

— PFL MMA (@ProFightLeague) 1 января 2020 г.

«Сокрушительное добивание в партере принесло Али Исаеву победу. Чемпион PFL остается непобежденным в текущем сезоне 2019 года», – говорится в подписи.

Эта победа стала девятой в карьере бойца, до сих пор Исаев не проиграл ни разу. Исаев добил Рошольта в четвертом раунде, после которого рефери зарегистрировал технический нокаут.

Исаев также получил приз в виде 1 млн долларов, передает РИА «Новости».

В конце декабря российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.

