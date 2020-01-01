Российский боец нокаутировал американца и заработал 1 млн долларов

Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Видеозапись с моментом нокаута опубликована в Twitter PFL MMA.
With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy
— PFL MMA (@ProFightLeague) 1 января 2020 г.
«Сокрушительное добивание в партере принесло Али Исаеву победу. Чемпион PFL остается непобежденным в текущем сезоне 2019 года», – говорится в подписи.
Эта победа стала девятой в карьере бойца, до сих пор Исаев не проиграл ни разу. Исаев добил Рошольта в четвертом раунде, после которого рефери зарегистрировал технический нокаут.
Исаев также получил приз в виде 1 млн долларов, передает РИА «Новости».
В конце декабря российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.
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Последнее: Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL). Видеозапись с моментом нокаута опубликована в Twitter PFL MMA. With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy — PFL MMA (@ProFightLeague) 1 января 2020 г. «Сокрушительное […]
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