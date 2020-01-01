С 1 января Хорватия приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Евросоюза. Эти полномочия продлятся до 30 июня 2020 года. Об этом сообщается в пресс-службе ЕС.

Хорватия присоединилась к Евросоюзу в 2013 году и впервые занимает пост председателя.

Своим девизом на этот срок Хорватия избрала «Сильная Европа в непростом мире».

В конце 2019 года Загреб обнародовал программу своего председательского мандата в Совете ЕС.

В документе говорится, что срок полномочий Хорватии приходится на сложный период перемен в Европейском союзе, который связан с выходом Великобритании из ЕС.

«Неравномерное экономическое развитие, изменение климата, увеличение миграции, распространение дезинформации и рост популизма – это некоторые из проблем современного мира, на которые граждане ждут ответов», – подчеркивается в программе.

Председательство в Совете ЕС меняется среди государств-членов союза каждые шесть месяцев. Перед Хорватией эту должность занимала Финляндия. В следующие полгода представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Совета по иностранным делам.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: С 1 января Хорватия приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Евросоюза. Эти полномочия продлятся до 30 июня 2020 года. Об этом сообщается в пресс-службе ЕС. Хорватия присоединилась к Евросоюзу в 2013 году и впервые занимает пост председателя. Своим девизом на этот срок Хорватия избрала «Сильная Европа в непростом мире». В конце 2019 года Загреб обнародовал программу своего […]