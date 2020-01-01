США надеются, что КНДР выберет путь мира и процветания вместо войны – Помпео

США надеются, что Северная Корея выберет путь мира, а не войны. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео 31 декабря в интервью каналу Fox News.

По словам Помпео, в США надеются, что лидер КНДР Ким Чен Ын выберет «мир и процветание вместо конфликта и войны».

В интервью CBS Помпео заявил, что если Ким Чен Ын отступит от обязательств, взятых перед США, это может вызвать «глубокое разочарование» президента Дональда Трампа. Американский чиновник почеркнул, что его страна придерживается договоренностей с КНДР.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали ядерное соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем «превратить Северную Корею в экономический центр». Стороны не достигли соглашения.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп отметил, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены «держать дверь открытой» для переговоров с Пхеньяном.

5 октября в пригороде Стокгольма проходили переговоры делегаций Северной Кореи и США о ядерном разоружении, но были прекращены. Глава северокорейской делегации Ким Мен Гиль заявил, что переговоры не оправдали ожиданий КНДР.

В ноябре Пхеньян отказался от проведения саммита с США, который Вашингтон предлагал провести в декабре.

7 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 31 декабря потребовал обеспечить безопасность страны посредством «наступательных мер».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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