В МВД рассказали о новом порядке регистрации автомобилей

В МВД разъяснили, как в РФ будет проходить порядок государственной регистрации транспортных средств.

Автодилеры получили возможность ставить автомобили на учет прямо в автосалоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Теперь покупателям нет необходимости обращаться в ГИБДД за номерами, при этом код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца машины.

В регистрации также смогут участвовать заводы, производящие автомобили. Они вместе с дилерами станут работать над документами для регистрации от имени владельцев и передавать их в ГИБДД через портал госуслуг. Для операций доверенное лицо должно предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Также закон предполагает нанесение на машины дополнительной маркировки, благодаря чему можно будет «однозначно идентифицировать» авто с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок.

Автомобиль, чьим собственником является лицо, не достигшее 16 лет, будут оформлять на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижении 16 лет владелец сможет перерегистрировать машину.

В начале декабря сообщалось, что Минкомсвязь и МВД разрабатывают новый бесплатный сервис, который позволит оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг.

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Последнее: В МВД разъяснили, как в РФ будет проходить порядок государственной регистрации транспортных средств. Автодилеры получили возможность ставить автомобили на учет прямо в автосалоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД. Теперь покупателям нет необходимости обращаться в ГИБДД за номерами, при этом код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца машины. В регистрации также […]