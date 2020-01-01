Николь Кидман, Риз Уизерспун и другие на новых снимках со свадьбы Зои Кравиц

Как ни старались папарацци, но свадебная церемония Зои Кравиц и Карла Глусмана так и не попала в объективы ни одного репортера. А многочисленные звезды, присутствовавшие на их парижской свадьбе 29 июля, сдержались и не выставили в соцсети ни одного фото. И вот наконец Зои решила поделиться ими сама.

Зои КравицВ своем профиле Instagram дочь Ленни Кравица опубликовала серию черно-белых снимков, воссоздающих хронологию событий важного дня. Для торжественной церемонии Зои выбрала класическое белое платье — с аккуратным вырезом, заниженной талией и пышной юбкой, высоким туфлям на шпильке невеста предпочла лодочки на небольшом каблуке, а место фаты на ее голове заняла повязка с бантом.

Зои Кравиц с папой Ленни Кравицем, мамой Лизой Боне, ее мужем Джейсоном Момоа и сестрами Карл ГлусманВ руки жениху, актеру Карлу Глусману, с которым Кравиц официально зарегистрировала отношения за пару месяцев до того — в мае 2019 года, ее отдавали всем семейством. К избраннику Зои спускалась в сопровождении папы Ленни Кравица, мамы Лизы Боне, ее мужа Джейсона Момоа и сестер. Дальше были традиционный первый поцелуй новобрачных, веселая вечеринка и подзравления гостей. Их, к слову, набралось больше сотни. Среди приглашенных были Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Лаура Дерн, Кара Делевинь, Эшли Бенсон, Крис Пайн, Дензел Вашингтон, Дональд Гловер и другие. В конце влюбленные разрезали традиционный торт.

Первый поцелуй

Зои Кравиц и Карл Глусман начали встречаться в 2016 году, вскоре после того, как их познакомили общие друзья на одной из вечеринок. В феврале 2019 года Глусман сделал возлюбленной предложение.

По словам Зои, Карл распланировал целый романтичный сценарий — актриса должна была получить предложение руки и сердца в Париже, но этому помешала работа. В итоге все случилось в домашней обстановке, но при зажженных свечах и под песни Нины Симон.

Я была в пижаме. Мне кажется, даже немного пьяна. Когда он начал обнимать меня, я почувствовала, как быстро бьется его сердце. Я спросила: «Малыш, ты в порядке?» Я прямо испугалась за него.

Карл отвечать не стал, а просто опустился на одно колено. Но даже после этого Зои продолжала беспокоиться о нем, приговаривая: «Да-да, лучше вообще ляг, растянись, чтобы успокоилось сердце». Что происходит на самом деле, актриса поняла, только когда Карл достал кольцо — точно такое, о котором она мечтала:

Он угадал на 100 процентов. Я так рада, что не удался тот план с Парижем. Это было дома, в пижаме… Очень романтично! —

рассказывала Зои журналу Rolling Stones.

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Последнее: Как ни старались папарацци, но свадебная церемония Зои Кравиц и Карла Глусмана так и не попала в объективы ни одного репортера. А многочисленные звезды, присутствовавшие на их парижской свадьбе 29 июля, сдержались и не выставили в соцсети ни одного фото. И вот наконец Зои решила поделиться ими сама. Зои КравицВ своем профиле Instagram дочь Ленни […]