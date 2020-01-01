В Ростовской области нашли два новых вида мышей

В Ростовской области ученые установили два новых вида мышей, которых ранее не было на территории региона, теперь область вышла на первое место в стране по числу видов этих грызунов, сообщил зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев.

В Ростовской области ранее обитали только четыре вида мышей – малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая, сказал Стахеев, передает РИА «Новости».

«Мы провели исследование и выявили еще два вида – степную или желтобрюхую мышь и обыкновенную лесную или по-другому – европейскую», – добавил он.

«Таким образом, получилось, что у нас в Ростовской области есть два вида домовых мышей и четыре – лесных. Больше нигде в стране столько видов одновременно не обитает», – добавил специалист.

По его словам, это связано с разнообразным ландшафтом в области. Европейская мышь в РФ есть лишь в некоторых регионах, в том числе в Белгородской и Курской областях. В Ростовской области есть степные мыши, которые живут в Ставропольском, Краснодарском крае, Калмыкии, но их нет в северных регионах.

«В целом, разнообразие видов – это хорошо для устойчивости экосистемы, которой проще адаптироваться к антропогенным, климатическим и другим изменениям. Одни виды могут заменяться другими рядом живущими. Кроме того, за счет численности грызунов идет рост численности хищников, которые ими питаются», – заключил эксперт.

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