Минск и Москва договорились о цене на газ только на два месяца

Протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года подписали 31 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Беларуси в России Владимир Семашко. Сообщение об этом на сайте «Газпрома» появилось в 22:00.

В 2019 году Беларусь получала газ по $127 за тысячу кубометров. Такой она останется на два зимних месяца 2020 года.

Миллер и Семашко подписали также дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики: объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что затянувшиеся переговоры между Москвой и Минском об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января 2020 года. По состоянию на утро 31 декабря на Беларусь не было оформлено ни тонны нефти из России, рассказали два собеседника агентства.

Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских нефтеперерабатывающих заводов после проведения налогового маневра в России.

20 декабря в Санкт-Петербурге, где президенты России и Беларуси обсуждали интеграцию стран в рамках Договора о создании Союзного государства, Лукашенко сообщил, что Минск купит у Москвы примерно 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти по ценам «не выше уровня 2019 года». Но позже Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск не исключает использования реверса нефти через Польшу.

С начала переговоров России и Беларуси об экономической интеграции в 2019 году в Минске регулярно проходят протесты против этих планов. На самый крупный из них вышли свыше полторы тысячи человек. Десятки людей позже получили штрафы и аресты за участие в этих акциях.

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