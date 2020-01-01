В Удмуртии мужчина зарезал попросившего закурить человека

01.01.2020, 13:44, Новости дня

В удмуртском городе Сарапул мужчина напал на двух человек, попросивших у него прикурить, один из пострадавших скончался, информирует СУ СК по региону.

Происшествие случилось 1 января около часа ночи, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Все участники конфликта ранее были судимы, и все находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины попросили у подозреваемого закурить, в ответ тот достал нож и ударил им потерпевших.

«В результате полученных ранений один из мужчин скончался на месте, второму, получившему ножевые ранения в шею и руку, оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив. В настоящее время опасности для его жизни нет», – добавили в СК.

В начале декабря в Подмосковье застрелили выглянувшую из окна на шум женщину.



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Последнее: В удмуртском городе Сарапул мужчина напал на двух человек, попросивших у него прикурить, один из пострадавших скончался, информирует СУ СК по региону. Происшествие случилось 1 января около часа ночи, говорится в сообщении на сайте ведомства. Все участники конфликта ранее были судимы, и все находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины попросили у подозреваемого закурить, в ответ […]

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