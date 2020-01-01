В МЧС предупредили об опасности новогодних елок

Соблюдение требований пожарной безопасности к новогодним елкам и украшениям поможет провести праздники без тяжелых последствий, отметили в ведомстве.

Елку нужно ставить подальше от каминов, газовых плит и других источников открытого огня. Неправильно поставленная и собранная елка может упасть и травмировать ребенка, искусственную ель стоит собирать только по инструкции.

В комнате, где находится елка, дети должны быть под присмотром взрослых. Лучше всего украсить елку легкими игрушками, которые не бьются, отметили в МЧС.

Для обеспечения пожарной безопасности на елку запрещается ставить свечи и бенгальские огни, так как может возникнуть возгорание.

Также необходимо не оставлять новогодние гирлянды работающими без присмотра, в особенности ночью, когда все уходят из дома.

В ведомстве рекомендуют не покупать электрические гирлянды неизвестного производства, проверять сертификаты продукции и не включать больше трех гирлянд одновременно.

При выборе гирлянд стоит отдать предпочтение менее мощным, так как такие лампы меньше нагреваются и снижают риск возгорания.

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