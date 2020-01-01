Коррупция, убийства, наркотики: самые громкие судебные процессы 2019 года

Клан под арестом

В конце января 32-летний сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф

Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации. В марте Басманный

суд Москвы временно отстранил его от должности. Это первый подобный случай в

истории верхней палаты российского парламента.

Политику предъявили обвинение по нескольким статьям:

«Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля»

и «Убийство». Политика подозревают в организации убийств в 2010 году

зампреда молодежного движения «Адыге Хасэ» Аслана Жукова и советника

президента Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

Вместе с Рауфом Арашуковым фигурантом громкого дела стал его

отец Рауль – бывший советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». По данным

Следственного комитета, Арашуков-старший может быть причастен к хищению газа на

сумму в 30 миллиардов рублей.

Отец и сын содержатся в московском следственном изоляторе

«Лефортово». Нахождение за решеткой дается высокопоставленным

сидельцам нелегко. Недавно они пожаловались, что не хотят пребывать в одной

камере с обвиненными в терроризме.

Закрытое правительство Михаила Абызова

В «Лефортово» коротает свои дни и бывший министр

открытого правительства Михаил Абызов. В следственный изолятор экс-чиновник

угодил в конце марта. Его подозревают в организации преступной группы и

мошенничестве: следствие полагает, что вместе с соучастниками он похитил четыре

миллиарда рублей. За Абызова предлагали залог в миллиард рублей, но избежать

переезда в СИЗО ему не удалось.

Осенью в отношении бывшего министра были возбуждены дела об

отмывании преступных доходов и нелегальном предпринимательстве. Абызов вину

отрицает. На одном из судебных заседаний он сообщил об аресте всех своих

активов. Из-за этого, пожаловался бывший министр, у него нет возможности

выплачивать алименты двум детям.

Падение диктатора

В ушедшем году закончилось 26-летнее правление президента

Судана Омара аль-Башира. Весной в стране произошел военный переворот.

Многолетний глава государства отправился в исправительное учреждение, также суд

конфисковал найденные в его особняке средства – более шести миллионов евро и

105 миллионов долларов.

В декабре суд приговорил аль-Башира к двум годам заключения

по обвинению в коррупции и незаконном хранении валюты. Также

экс-президенту вменяют причастность к убийству демонстрантов во время

антиправительственных митингов.

«Ямы» Ивана Голунова

Журналиста «Медузы» Иван Голунов задержали 6

июня 2019 года в центре Москвы. В столичной полиции сообщали, что при досмотре

у корреспондента обнаружили пакет с пятью свертками, в которых якобы содержится

наркотическое вещество. Голунов своей вины не признал.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. За

журналиста вступились коллеги из других изданий, а также актеры, музыканты,

политики и многие другие публичные деятели. Люди требовали отпустить Голунова и провести

расследование действий сотрудников правоохранительных органов. Ярким лозунгом

кампании в защиту журналиста стали слова «Я/Мы Иван Голунов».

8 июня Никулинский суд Москвы назначил журналисту домашний

арест до 7 августа. Спустя несколько дней экспертиза ДНК не выявила следов

Голунова на предметах, изъятых в его доме в ходе обыска. Обвинения с журналиста

были сняты, его освободили из-под домашнего ареста и перевели в статус

свидетеля.

Историк-расчленитель

Жуткие новости пришли 9 ноября с берегов Невы. Историка,

профессора СПбГУ Олега Соколова вытащили из ледяной воды реки Мойки. При нем

обнаружили отрезанные женские руки. Известный и уважаемый ученый пытался

избавиться от останков своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко.

Выяснилось, что молодая девушка и 63-летний профессор

проживали в его квартире на набережной Мойки. Соколов убил Ещенко 7 ноября во

время ссоры. Два дня профессор жил с трупом и даже принимал гостей.

Сейчас Соколов проходит психолого-психиатрическую экспертизу

в Москве. 24 декабря Басманный суд столицы продлил срок ареста историка до

апреля.

Жаркое лето – 2019

В июле в Москве прошли несогласованные акции протеста.

Закончились они уголовными делами по статьям о массовых беспорядках и насилия в

отношении представителей органов правопорядка. Некоторые из фигурантов получили

реальные сроки заключения, другие отделались условными сроками. Среди них —

актер Павел Устинов. Как и за Ивана Голунова, за него вступилась

общественность.

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