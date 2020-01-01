Эксперты назвали самые перспективные профессии 2020 года

В социальной сети LinkedIn, в которой пользователи получают возможность найти новые деловые контакты, опубликовали рейтинг профессий будущего. В список вошли самые перспективные виды деятельности, спрос на которые будет все более повышаться.

Так, очень выгодным будет труд в сфере разработки, а также практического применения технологий ИИ (искусственного интеллекта). Повышенный интерес у работодателей останется к специалистам по разработке робототехники, а также ее обслуживанию. В ближайшее время не стоит беспокоиться о месте работы специалистам и инженерам по внедрению ИИ, разработчикам индустрии информационных технологий, аналитикам баз данных, разработчикам frontend/backend, а также прототипов полноценного MVP.

Также сохранят высокие позиции на рынке труда инженеры эксплуатационной надежности и дата-инженеры, эксперты по кибербезопасности и разработчики Back-end. Останется высоким спрос на специалистов по cloud-технологиям, Java-программам, и разработчиков полного продукта.

При этом, по оценкам профессионалов HR, все так же в дефиците будут работники смежных сфер. Это консультанты по обеспечению успеха маркетинговой деятельности и увеличению прибыльности бизнеса. Вместе с ними отделы кадров будут искать психиатров и психотерапевтов, психологов и экспертов в сфере поведенческой терапии. Особенно высоко компании будут оценивать бизнес-психологов и консультантов.

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