Мнения: Выживший Ваня Фокин – это все мы

Его спасение все называли чудом. 1 января 2019 года десятимесячного младенца Ваню Фокина извлекли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске дома. Ребенок в легкой домашней одежде 36 часов провел под бетонными обломками. Мороз доходил до 26 градусов. У бетонного крошева не находил себе места отец мальчика. Но все закончилось хорошо.

Его спасение все называли чудом. 1 января 2019 года десятимесячного младенца Ваню Фокина извлекли из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске дома. Ребенок в легкой домашней одежде 36 часов провел под бетонными обломками. Мороз доходил до 26 градусов. У бетонного крошева не находил себе места отец мальчика. Но все закончилось хорошо.

В октябре ребенок сделал первые шаги. Сейчас он только иногда держится за материнскую руку.

Вот такая у меня для вас новогодняя история длинной в 12 месяцев.

Новый год, который переплетен с Рождеством Христовым не только близостью дат, но главным образом, общим настроением, наполнен радостной надеждой на Большое чудо, которое обязательно должно вот-вот случиться.

2019 год начался именно с такого чуда, чудесного спасения младенца Ивана.

Россия всегда была страной с мистическим сознанием. Мессианство русских (даже когда они назывались советскими) наполнено христианским смыслом, содержанием которого является Спасение.

Можно быть трижды атеистом и даже бережно хранить билет члена ВКП (б) с 1932 года, но факты говорят о том, что наше отечество трижды за 20 век пережило три катастрофы – 1917,1941 и 1991 года. Другим хватило бы и одной, чтобы исторически аннигилироваться и остаться лишь строкой в архивных каталогах. А мы все еще живы…

Под внешним лаком современного русского человека сидит такая же достоевщина, что и 200 лет назад. Мы так же жадно ищем чуда, легко верим в него, а истории о каком-нибудь чудесном спасении отзываются в нас с такой силой, будто мы не циничные дети урбанистического мира 21 века, а современники Второго Крестового похода или никоновского раскола.

Мы во всем ищем знаки и символы – и отказываемся смириться с неизбежным.

Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен – это все мы, это отражение нашей судьбы, которую стоит воспринимать именно таким образом. Это объяснит нам самим логику происходящего и поможет спокойно жить дальше, не впадая в истерики, на которые легки некоторые экзальтированные граждане.

Осторожность, с которой РФ двигается по своему историческому пути последние 20 лет, – это не трусость и не безволие. Мы – словно человек после тяжелого ранения или увечья, учимся ходить заново, восстанавливаем рефлексы, копим силы и бережем себя.

Я не знаю, делает ли это Путин интуитивно, или он просто трезво отдает себе отчет в реальном физическом состоянии страны и нации – и поэтому избегает до последнего любых радикальных шагов. Но для меня очевидно, что никогда еще властью так не сберегался российский народ.

Я понимаю, что мне в ответ гарантированно прилетят обвинения в том, что я занимаюсь путинской пропагандой. Но если ненадолго стряхнуть с себя горы информационного мусора и спокойно посмотреть на хронологию путинского двадцатилетия, там после Второй Чеченской не было ни одной большой войны, участие в которой мы бы заметили.

Власть выковыривает из-под исторических руин условного «Ваню Фокина» и учит его заново ходить. А «Калибры» и фрегаты – это, считайте, такие костылики. Чтобы просто не упасть.

Социологи говорят, что нам не хватает образа будущего, поэтому и есть социальное напряжение среди пассионарной прослойки жителей больших городов.

Про этот образ обязательно нужно разговаривать и спорить. Для начала я бы только уменьшил градус патриотической пропаганды и пустую фразу «Россия встает с колен» объяснил людям чуть подробнее.

С колен – это потому что ноги были сломаны в нескольких местах. А еще было обморожение и дистрофия 90-х. Теперь нужно тихонечко начинать вставать с больничной койки, на которой мы пока отлеживаемся.

Мы все – один народ. Согласные и несогласные. Патриоты и либералы. Русские и не русские. Верующие и не очень. Наше спасение – одно на всех. Мы могли либо все спастись, либо все погибнуть и оказаться рассеянными по миру, как осенняя листва.

Кстати, 16 февраля Ванечке Фокину исполнится два года.

С Новым годом!

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