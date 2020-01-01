Семья Заворотнюк выступила с обращением к россиянам

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк выступили с обращением к ее поклонникам, они поблагодарили всех, кто поддерживает артистку.
«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Заворотнюк.
От ее имени авторы сообщения поздравили поклонников с Новым годом, пожелали счастья, здоровья, и исполнения желаний.
Напомним, по сообщениям СМИ, Заворотнюк в 2019 году якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше.
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