Мнение: Чего празднуем? Чему радуемся? Ах, да, Новый год. // Виолетта Крымская

Человек верит в светлое будущее, поэтому он, ну человек, празднует день рождение.

Ура! Настал мой персональный новый год.

А тут — день рожденье всей Земли, человечества, истории (не нужное зачеркнуть.

Новое, новое, новое… оно будет хорошим, оно должно быть хорошим. Иначе зачем сама жизнь.

Итак, начинаем праздновать!

Что нужно для праздника?

Традиции разные.

В современной России:

Фейерверк (не обязательно), наряженная ёлка (желательно), праздничный стол с друзьями и близкими (обязательно).

Ах, да и подарочки… Без этого никуда. Мне читатели сделали ОЧЕНЬ рада. Не ожидала.

Как? Просто перечислили немного на мой счет яндекс кошелька 410017843924502. Как приятно! Спасибо!

Новый год — праздную все, но в разных странах его празднуют по-своему.

Пробежимся по забавным новогодним традициям.

Италия. В новогоднюю ночь лучше не ходить по улица там народ выкидывают из окон старые вещи, в том числе мебель.

Дания. Тут тоже живут разрушители. Не верите? Они чтобы пожелать любви и процветания своим друзьям приходят к их домам и … бьют посуду под их окнами.

Испания. Здесь народ практичный посуду не бьют и мебель не ломают. Они жрут. Не как мы салаты тазиками, а скромненько — в полночь и быстро. Обязательно нужно съесть 12 виноградин, причем каждая виноградинка съедется с каждым новым боем часов. Верят, что каждая из виноградинок принесет удачу в каждом месяце наступающего года. Я ж говорю практичные.

Болгария. В первые минуты Нового года выключают свет — типа в это время целуются. Ага. то-то у них всплеск рождаемости в сентябре.

Греции. Там наши люди — главная традиция, ходит к друг к другу в гости причем с подарками. Молодцы. Однако есть некоторая особенность — помимо подарков они несут хозяевам камень, причем, чем больше, тем лучше. Ничего плохого не подумайте, там считают, что чем тяжелее камень, тем более тяжелым будет кошелек у одариваемых в наступающем году.

Шотландия. Там все чино-благородно, перед наступлением Нового года, члены всей семьи садятся около зажженного камина, а с первым боем часов глава семьи должен открыть входную дверь, причем молча. Такой ритуал призван проводить старый год и впустить Новый Год в свое жилище

Бирмае. Ой, сейчас это страна называется еще смешней — Мьянмя. Они там с подарками вообще не заворачиваются просто поливают друг друга холодной водой. Нее они не садисты и не идиоты, дело в том что Новый Год в Мьянме приходится на наиболее жаркое время года. Вода в дефиците, прохлада тоже, вот и делятся самым ценным.

Панама. Все орут как оглашенные, бьют в барабаны, свистят, включают сирены своих машин. Это они злых дхов старого года от нового отгонят.

Бразилия. Там тоже нечисть гоняют, но как-то странно. Для этого все облачаются в белую одежду. Вот наивняк! Типа черти испугаются белых штанов! Самые отчаянные не раздеваясь прыгают в океан. Наверное подводных чертей пугают. А может трезвеют после рома, тут уж не понять.

Панама. Здесь уже затрахались устраивать перевороты. Поэтому в новогоднюю ночь тут принято сжигать чучела политиков, спортсменов и других известных людей. Однако зла жители Панамы никому не желают, просто все эти чучела символизируют все неприятности уходящего года. Причем чучело должна сжечь каждая семья. А что мне нравится.

Чили. Тут нет единства. Одни съедают ложку чечевицы, затем кладут деньги в обувь причем себе, вот жемоты. Считается, что это принесет процветание и богатство в течении года. Другие в новогоднюю ночь топают на кладбище с умершими и пьт на могилах родственников, в надежде что духи предков им помогут в новом году.

Япония. Тупо медитируют под 108 ударов колокола, потом потрясают граблями. На кой ляд им такой долгий метроном я не знаю, а граблями они себе счастья нагребают на будущий год.

А мы наряжаем елку, жарим мясо, рубим тазики Оливье, одеваем в шубу даже селедку и дарим родным и друзьям подарочки и чуть-чуть любви… У нас такие традиции. Слава Богу, мы русские!

Вот, как-то так…

Виолетта Крымская.

Источник: Конт

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