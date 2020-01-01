Мнение: Люди будущего среди людей прошлого

Новогодняя ночь (и все последующие ночи вплоть до Рождества) — самое время для всяческих фантастических невероятных историй, которых достаточно в любой компании и их явление народу зависят исключительно от её теплоты и качества напитков.

Сегодня меня интересуют все и всякие легенды про людей «не от мира сего», таинственных и загадочных, «засветившихся» ДО начала ХХ века. Например легенда о загадочном советнике в окружении Бисмарка, который появился ниоткуда, после чего Пруссия громит превосходящую её по всем показателям Францию и объединяет немецкие земли в единое государство.

Или, например, загадочные средневековые гербы, в элементах которых угадываются «гаджеты» более позднего времени.

Вот такими или похожими историями, легендами, слухами и сказками прошу поделиться моих уважаемых читателей и комментаторов.

Обещаю использовать их исключительно в мирных целях:

Переписать сценарий Книга 2

Переписать сценарий Книга 1.https://author.today/work/4472…

Источник: Конт

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