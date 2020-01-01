Мнение: Большой передел мира: перспективы 2020

Уход одного года – это неминуемый приход другого. При этом людям свойственно надеяться, что новый год будет лучше уходящего, принесет лучшие результаты и не допустит какого-либо негатива. Это, естественно, заблуждение, но людям хочется заблуждаться.

Есть, однако, и вполне определенные направления, в которых будут развиваться политические процессы в общемировом масштабе. Опять же, нельзя сбрасывать со счетов и элементы случайности, неопределенность, которая свойственна политике и прочие вещи, делающие любой прогноз не более чем праздной попыткой заглянуть за занавес сцены театра за пять минут до начала постановки. Но все же попробуем посмотреть, что же нас ждет в наступающем году.

Шарик на ниточке

Если говорить о Земном шаре вообще, то времена простых и спокойных годов ушли в прошлое. Причем ушли уже много лет как. Будущий 2020 год станет годом серьезных вызовов и испытаний, годом метаморфоз и попыток обретения новых оснований. Годом изобильным на угрозы и, вероятно, не очень на конструктивные решения.

Если подбирать какие-то эпитеты для характеристики наступающего года, так это то, что в следующем году вокруг нас мир будет находиться на ниточке, перерезание которой приведет к катастрофическим последствиям для всего Земного шара. Причиной возникновения такого положения является то, что мы вплотную подошли к ситуации, при которой прежние игроки (как экономические, так и политические) уже не могут в полной мере продемонстрировать потенциал, соответствующий тому месту в мировых отношениях, который привыкли и хотели бы занимать. При этом, их стремление к сохранению за собой соответствующих позиций требует применение радикальных, а порой и откровенно крайних мер. А крайние меры хотя и действенны, но чрезвычайно опасны.

Как в мировой экономике, так и в политике формируются новые дискурсы, которые не в силах реализовать прежние игроки. При этом ситуация меняется крайне стремительно. Кто бы еще лет десять назад мог предположить, что в число ведущих экономик мы будем относить не только Китай, к чему были все предпосылки, но и Индию, Малайзию, Индонезию и ряд других государств, которые не просто станут вести активную экономическую игру, но и вынудят США начать экономическую войну, при этом заблокировав апелляционный орган ВТО и ставя под сомнение, как существование самой ВТО, так и в целом существовавшую систему международной торговли. Отказ от доллара в расчетах в ушедшем году стал не только частой формулой в заявлениях российских дипломатов, но и в официальной позиции десятков активных мировых экономических игроков. Мир доллара, который мы с Вами знали более 50 лет начал стремительно разрушаться и, вероятно, этот процесс уже неостановим.

Смещение центра политической игры в пользу таких стран как Китай (влияние в Юго-Восточной Азии и трансевразийские проекты), Россия (контроль Арктики, включение в игру на Ближнем Востоке, в Африке), Турция (участие в балканском вопросе, в конфликтах в Северной Африке и на Ближнем Востоке). В такой ситуации старые игроки и в первую очередь США ощутили жесткую конкуренцию со стороны новых игроков и победа в этой конкурентной борьбе далеко не всегда предначертана.

В результате в 2020 году может возникнуть очень много соблазнов у прежнего мирового гегемона перевернуть наконец-то шахматную доску, выиграть на которой крайне сложно. В противном случае мир американского влияния начнет сокращаться, а сами штаты окажутся в ситуации стремительно уменьшающейся финансовой подпитки. Риск потерять некоторые из своих позиций в следующем году будет преследовать и некоторые иные страны в том числе Францию, Германию, Великобританию и Японию. Мир меняется и меняется стремительно.

В случае, если игроки окажутся недостаточно сдержанными может начаться конфликт, приводящий к более фатальным разрушениям, нежели чем те, которые существовании ранее. Если в 2019 удалось предотвратить или загасить и индо-пакистанский конфликт, и активизацию конфликта на Корейском полуострове, и китайско-американское противостояние (которое в экономической сфере было горячим, но пока еще не фатальным) и рост напряженности в Латинской Америке и многое другое. В следующем году ситуация будет накаляться. Как минимум начало года мы встретим под аккомпанемент пушек в Ливии, где можем столкнуться с прямым столкновением Турции и Египта. И это начало года может полечь за собой продолжение в виде десятка других вновь возникающих, или стремительно развивающихся конфликтов.

В экономике же столкновение интересов ведущих игроков вполне может стать стартовой позицией для мирового финансового кризиса, предпосылки которого наблюдаются уже давно и которому не хватает только яркого события, за которым последуют разрушительные события.

Все это должно держаться в поле зрения теми, кто будет принимать ответственные решения в мировом экономическом и политическом пространстве. Встречи G20 и саммиты разных уровней могут стать более интересными и содержательными, чем в предыдущие годы.

Россия и окружение

В России новый политический год начнется 15 января. Именно в этот день должно прозвучать очередное послание Федеральному Собранию. И в перспективе данное выступление должно быть не отчетом Президента о сделанном, а своеобразным планом на будущее. Такое послание в январе, фактически открывает год и задает его темп, порядок и условия. Вряд ли речь В.В. Путина будет столько же красочна, как в 2018 году, когда миру были явлены передовые российские системы вооружения, но вероятность очень знакового выступления, бесспорно, есть.

В качестве лейтмотивов выступления могут быть два основных запроса российской политики. Это развитие экономики (для чего, возможно будет принята комплексная инвестиционная программа с использованием средств суверенных фондов) и социальная справедливость, то есть требование к изменению параметров социального обеспечения населения и принципов функционирования социальной сферы. В частности, уже в следующем году можно ожидать значительного изменения в комплектовании государственного заказа на бюджетное обучение студентов. Речь идет в частности о создании системы предоставления ВУЗам бюджетных мест в зависимости от результатов занятости выпускников.

В политической сфере так или иначе актуальными будут конституционная и административная реформа. Скорее всего то, что говорил по этому поводу В.В. Путин в конце 2019 года воплотится не просто в образы необходимости конституционных изменений, а в конкретные поправки. Время для этого настало.

Еще одной составляющей, которая ожидается в 2020 году может стать новая экономическая политика. Активный рост числа территорий опережающего развития, создание новых инвестиционных механизмов, распределение средств суверенных фондов в производственные и инфраструктурные проекты, может стать лейтмотивом следующего года.

В области внешней политики весьма вероятно может наблюдаться усиление интеграционных форматов, в которых уже состоит Россия. Практически неизбежна первая фаза интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства. Она будет в любом случае, как бы этому не сопротивлялся Лукашенко. Серьезные изменения могут произойти в ЕАЭС к которому может присоединиться Узбекистан (а за ним может последовать и Таджикистан), вероятно увеличится число стран наблюдателей в данной организации.

Наконец, России придется завершать все свои прежние инфраструктурные проекты, подвисшие в 2019. Это и Турецкий поток и Северный поток-2. Работы предстоит много.

США: на встречу неизбежному выбору

Все, что будет происходить в США можно обозначить коротким и емким словом «выборы президента Трампа». Эти выборы должны состояться в ноябре 2020. И хотя первые праймериз состоятся уже в феврале основные новости будут идти не оттуда, а из столкновений между партиями на Капитолийском холме.

Хотя все ожидают начала суда над Трампом в Сенате (который впору назвать бенефисом Дональда, так как там он сможет хорошенько приложить всех своих оппонентов). Но этот суд придется еще «выстрадать». Пока что конгресс не желает передавать обвинение в Сенат, а без этого процедуру продолжить нельзя. Демократы, конечно, понимаю, что вечно тянуть не удастся. Однако они вероятно попытаются вступить в одну воду дважды. Не исключено, что они попробуют выдвинуть Трампу еще какие-то обвинения. В конце концов, фантазия вещь очень подвижная. Трампа можно обвинить в растрате за стену на границе с Мексикой. Его можно попытаться подловить на том, что он сдает американские интересы обсуждая возможный уход из Афганистана и прочее, прочее.

На фоне этого будут проходить выборы, выборы в которых вся демократическая братия (от конгрессменов до журналистов и общественников) набросится на Трампа в едином порыве. Им, собственно, отступать некуда. Позади Вашингтон. Я почти не сомневаюсь в победе на выборах Трампа. У него шансы крайне велики. Вопрос только в том, как попытаются этому помешать демократы.

Все остальное будет важным, но с примесью избирательного налета. Через процент, который то или иное действие принесет Трампу в избирательной гонке. И внутренние вопросы (а тут не исключено и сокращение налогов, и активизация борьбы с нелегальной миграцией) и внешняя политика в попытке сохранить американо-центрический мир и международная торговля (где помимо войны с Китаем, США рискует в полную силу столкнуться с торговым конфликтом с ЕС) и новые аспекты позиционирования в глобальном миропорядке (активное давление на Китай, активное формирование негативного фона в отношениях с Россией, противостояние с ЕС). Соединенные Штаты продолжат политику постепенного поднятия железного занавеса, но теперь это будет не занавес, который опустится перед их противниками, а занавес, за которым попытается укрыться Америка. А вот сможет она это сделать или нет зависит от целого ряда факторов. И в первую очередь от того смогут ли оппоненты Америки найти общий язык и предложить форматы при которых можно будет решить те или иные проблемы, минуя позицию США.

Такой вот, вывернутый на изнанку концепт страны-изгоя, в виде страны, которая сама себя хочет сделать изгоем, объявив бойкот всем иным инициативам и форматам. И все это на фоне выборов …

Европа. В калейдоскопе событий

Для Европы наступающий год будет годом сплошных испытаний. Первое испытание это конечно же ожидаемый на 31 января выход Великобритании из ЕС. Он состоится, после победных для консерваторов выборов конца 2019 года, он не может не состояться. Иное практически исключено.

И этот выход может стать критическим для обоих игроков. Он сорвет стоп-кран с британского состава формируя два тренда – на изменение экономических правил игры и на политическую нестабильность через институциональное переоформление. То есть с одной стороны неизбежное падение уровня экономики за счет новых форматов с отказом от общеевропейских проектов и установления таможенной границы. С другой стороны, рост сепаратизма в Шотландии, Северной Ирландии и даже в Уэльсе.

Не улучшится состояние и всего остального Евросоюза. Он потеряет от откалывания одной из ведущих экономик ЕС, от появления новых транзакционных издержек, в большей мере она потеряет в появлении нового образа – страна, вышедшая из ЕС, что даст возможность некоторым другим странам начать спекулировать на тему возможного выхода из ЕС вслед за Великобританией. Такие EXITы станут излюбленными форматами запугивания ЕС со стороны отдельных членов. И с этим придется жить.

В области внешней политики ЕС будет проявляться многообразие. С одной стороны ЕС столкнется с новой волной санкционного и тарифного давления со стороны США. Те первые ласточки, прилетевшие Франции (пошлины на ввоз шампанского и ряда других продуктов) можно признать легкой разминкой. В следующем году США возьмутся за них всерьез. Время спокойной экономики прошло.

В отношениях между Россией и ЕС вряд ли тоже можно ожидать каких-то существенных подвижек. Попытки со стороны ЕС вмешаться в любое пространство, в котором будет пытаться выстраивать свою политику Россия неизбежны. Снятие санкций, возможное к середине года, скорее всего опять будет обставлено шумными и пустыми поводами для нападок на Россию по типу германского дела о якобы отравлении экс чеченского боевика.

Попытки ЕС выстроить комбинационное взаимодействие с другими игроками скорее всего будет весьма сложным, так как в условиях выходи из ЕС Великобритании и последних тенденций европейских выборов ЕС столкнется со все возрастающим внутренним конфликтом, что породит дискуссию об изменении в ЕС. Однако такая дискуссия вряд ли приведет к успеху, т.к. не имеет под собой каких-то особых мотивирующих оснований. Европейский Союз будет напоминать гребную лодку, в которой гребцы вразнобой ударяют по воде веслами. ЕС это такая лодка, обреченная на неустойчивость.

Китай. Или как трудно быть сверхдержавой

Принципы, прописанные в Конституции КНР в 2018 году Си Цзиньпином в котором он фактически стал единственной персоналией, определяющей стратегический путь Китая.

В будущем 2020 году Китай скорее всего вынужден будет пережить серьезные внутренние потрясения. Кланы, которые были в свое время отстранены Си Цзиньпином от руководства Китаем попытаются нанести по председателю КНР свой самый серьезный удар. Не исключено, что в таких крупных городах, как Шанхай начнут проявлять активность группы антиправительственной оппозиции. Возникновение таких групп может быть связано с началом активной деятельности китайского национального комитета контроля, сверх контролирующего органа, который создается как рычаг управления в руках председателя КНР. Некоторые комментаторы уже назвали его репрессивной машиной. В этом есть доля истины. Китайскому руководству необходима чистка партийных рядов от сторонников внутренней оппозиции. Это может быть связано еще и с тем, что в рамках конкуренции с США будет появляться все больше следов близких контактов американцев с теми или иными китайскими чиновниками. Хотя с «новой бандой четырех» в Китае разделались еще в 2015 году множество их сторонников по-прежнему занимают большие посты в государственном аппарате. Возможное недовольство политикой Си Цзиньпина актуализировало принятие в 2018 году решения об отмене ограничения на количество переизбраний на должность Председателя КНР. В таких условиях, чистка рядов — вещь вынужденная и необходимая.

Параллельно с этим, Китаю предстоит столкнуться с целым ворохом вызовов. Это и торговая война с США, и изменение в демографической ситуации, и сокращение производства за счет его перемещения более выгодные юрисдикции, и многочисленные обвинения в нарушении прав человека в отношение китайского руководства со стороны зарубежных СМИ.

При этом, Китай остро нуждается в подтверждении своего уникального места в Восточно-азиатском регионе, что приводит к новым витка конфронтации с США и их союзниками.

При этом надвигающийся год должен показать подлинную приверженность Китая к изменению своего позиционирования из страны третьего мира в одного из лидеров мировой повестки дня к чему еще в 2019 году Китай готов не был.

Источник: Конт

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