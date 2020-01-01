Мнение: Большой передел мира: итоги 2019

Хотя год и является в общем-то условной единицей, не имеющей по большому счету серьезного обоснования, а уж год, исчисляемый с 1 января тем более, наступление этой условной даты дает повод поговорить о том, что произошло в уходящем году, году, который с одной стороны был весьма будничным и заурядным, а с другой внес множество новых нюансов в общемировую картину развития. Попробуем набросать некоторые штрихи к портрету уходящего года и оценить их влияние на происходящее, понимая, разумеется, что как правило, серьезные процессы имеют многолетнюю (а некоторые и многовековую) проекцию действия. Но обо всем по порядку.

Общие контуры безумного мира

Если в будущем кто-то будет рисовать контурную карту политических событий уходящего 2019 года, то в этой контурной карте будет больше белых пятен, чем собственно понятных линий, прямых или пунктирных.

Мир в уходящем году переживал по сути две важнейшие тенденции:

Во-первых, он пытался нащупать точки устойчивости (не находя их, впрочем), разрушая при этом те, которые все еще сохранились и могли бы стать основанием к будущему развитию;

Во-вторых, формировал весьма серьезные информационно-образные тренды, которые будут в ходу в будущем и последующих годах.

Обобщенно, разумеется 2019 год был всеобщей подготовкой к году 2020. Нет, не потому, что будущий год «ровный» (хотя и это иногда влияет на политику, поскольку журналистам так будет удобнее писать броские заголовки и тем самым будоражить сознание обывателя). Просто так уж сошлось, что в 2019 все переваривали те изменения, которые произошли в 2018 и интуитивно готовились к вызовам и угрозам 2020 года, формировали контуры будущих сражений, альянсов, точек продвижения собственной позиции. Активно наблюдали по сторонам, что же и где происходило. Пытались не попасться в ловушку, за которой серьезные траты, напряжение сил и средств. То есть вполне себе обычный год. Без критических экстремальных загибов, без особо серьезных потрясений, без того, что можно было бы назвать событием, после которого прошлое становится прошлым, а будущее создается прямо на наших глазах.

При этом, однако 2019 нельзя назвать пустым годом, это год, наполненный событиями и год меняющихся интонаций, обманутых ожиданий и надежд, побед и поражений. Но обо всем по порядку. Начнем с России и пройдемся по основным точкам планеты.

Россия: в шаге от триумфа и трагедии

Этот год был для России в целом удачным. Не случилось ничего крайне катастрофического (да, были события, связанные с гибелью людей, но это имеется в каждом из прошедших лет), не случилось по большому счету ничего такого, что можно было бы назвать судьбоносным, по крайней мере ничего такого, что до этого не готовилось бы несколько лет (из этой серии и поезда по Крымскому мосту и Авангарды на боевом дежурстве, само по себе новое и значимое, но уж крайне ожидаемое).

Что можно выделить особенно. В России прошел первый тур президентского транзита 2024 года. Да, разумеется до следующих выборов не скоро, но особая роль президента в нашей стране обеспечивает постоянное внимание, которое требуется обращать на вопрос о том, кто же будет президентом. Именно по-этому, в нашей политической плоскости остро проявились дискуссии о будущем порядке передачи власти и даже неоднократные заявления самого В.В. Путина о том, что он до 24 года в общем-то никуда не торопится, не привели к тому, что эти разговоры утихнут, наоборот, они продвигались со все большей и большей силой. Свои версии потенциального транзита высказали, кажется все, кто только мог. От Володина с его версией облегченной парламентской республики, Кириенко с его новой версией Государственного совета, который может стать координатором действий всех ветвей власти, Жириновский с недавно высказанным предложением о вице-президентстве, Патрушев с предложением создания Союзного государства с реальной наднациональной властью и контрольными механизмами над процессами управления, десятки предложений по изменению Конституции (о чем, впрочем говорил и сам Путин и весьма вероятно еще скажет в послании Федеральному собранию 15 января). Параллельно активность проявляли всевозможные толкователи премножества, предлагая преемников на перебор, от нынешнего председателя правительства, до отдельных губернаторов и депутатов. Это безусловно не могло не нервировать народ и одновременно служило основанием для крайне неоднозначных событий, например, чрезвычайно порочной эпопеей в процессе создания Союзного государства Белоруссии и России, где Лукашенко кажется наговорил уже столько, что его впору считать главным разрушителем любых контактов и связей. При всех неоднозначностях вопроса транзита есть мнение, судя по последним интервью В.В. Путина, путь транзита уже выбран. И этот путь будет комплексным, подразумевающим конституционную реформу, административную реформу, реформу отношений с ближайшими партнерами в рамках взаимодействия с Белоруссией, ЕАЭС, ШОС, надвигается муниципальная реформа и реформа российских регионов. То есть транзит будет не просто транзитом, а качественным переустройством системы управления. Посмотрим.

Другая плоскость российской яви это ее позиционирование в мире. Россия строила потоки (Турецкий построила, но пока что без распределительной сети, т.к. болгары тормозят процесс, Северный поток-2 не достроила, благодаря американским санкциям и недостаточной осмотрительности, либо желании поиграть некоторое время на противоречиях между ЕС и США) организовала гонку вооружений (но в отличие от той, первой гонки 80-х годов, в качестве ее застрельщика выступает уже не США, а Россия, теперь Россия показывает путь и повышает ставки – гиперзвук, боевые лазеры, беспилотные плавательные аппараты, современные системы ПВО/ПРО и многое другое. При этом гонка ведется весьма замысловатым, но эффективным образом. Заметьте. Как только США вписалась в гонку по гиперзвуку, заявив о том, что готова начать разработку ракет сопоставимых с российскими по скорости полета, Россия сделала две вещи – перехват гиперзвуковых ракет на учениях ПВО и заявление о стремлении еще больше повысить скорость своих гиперзвуковых ракет. Это автоматически обнуляет американский ход, которые ранее заявляли о стремлении сделать то, что оказывается уже вчерашним днем, теперь либо США повысят ставку в части скорости ракет, либо вынуждены будут предлагать какую-то альтернативу. Пока что гонку вооружений они проваливают чуть менее чем полностью, а Россия ставит на боевое дежурство Авангарды). При этом Россия утверждает новую программу вооружений, тем самым давая понять, что обладает знанием, что ей нужно в будущем и стремлением это реализовать. Это не просто вызов, это демонстрация готовности режиссировать свое и чужое будущее. Посмотрим.

Наконец, Россия сделала важнейшее, на мой взгляд, заявление. Заявление о готовности вкладывать собственные доходы в развитие экономики, то есть инвестировать в производство. Пока что это не совсем ясное направление. Не понятно, что вкладывать, куда вкладывать, с помощью каких механизмов контролировать данный процесс и как его вплетать в общенациональную экономическую повестку. Но будущий год должен будет представить общественности непосредственно план таких вложений.

Пока что были попытки назвать некоторые ключевые темы. Это разработка искусственного интеллекта, это новая энергетика (не путать с зеленой энергетикой, российский план включает и мирный атом и другие непочитаемые на Западе технологии). При любых обстоятельствах что, сколько и каким образом будет понятно и известно только в следующем году. Посмотрим

Разъединенные Штаты Америки: хроники гражданской войны

Весь 19-й год США находились в состоянии перманентной гражданской войны. Демократы без устали и перерыва пытались найти ключи к устранению Трампа с президентского поста.

Но если начало года знаменовалось главным образом попыткой найти российское вмешательство в американские выборы, которое могло обосновать в качестве достаточно сильной позиции потенциальную отставку Трампа, то после провала доклада спец прокурора по данному делу (полностью исключившего возможность предъявить какое-либо обвинение Трампу) был выкопан иной повод. Тухлый, как и вся американская политика последнего времени. Украинский кейс, по которому Трамп якобы принуждал Зеленского к тому, чтобы тот провел расследования дел семейства Байденов на Украине, посредством отказа Украине в американской военной и финансовой помощи.

Этот самый украинский кейс ужасно токсичен. Он может потянуть за собой не только Байдена, но и многих других демократов, некоторых республиканцев и просто американских дельцов, пытавшихся нажиться вокруг киевского бардака. Вытаскивание украинской темы в качестве основного лейтмотива импичмента Трампу свидетельствует только о том, что у демократов нет хороших тем и кончилось время на разгон. А значит надо действовать, не обращая внимания на то, каким негативам это все приведет. Вторую часть спектакля с импичментом, на это раз уже в Сенате США мы посмотрим в самом начале 2020 года. Будет интересно.

Другой крайностью американской политики стали торговые войны под лозунгом – обо все и со всеми. Основной темой, был разумеется торговый конфликт США и Китая, при котором обе стороны не смущались в использовании всевозможных методов давления друг на друга. США поддерживали поставки вооружения Тайваню и протестующих в Гонконге, ставили на повестку дня притеснение местного населения в Тибете и Уйгурском округе. Общую недостаточную демократичность китайских властей. При этом вводя пошлины на сотни миллиардов долларов и преследуя китайскую компанию Хуавей. Китай не оставался в стороне и также пытался вставлять свои шпильки. Получалось заметно слабее, поскольку нет у Китая такого опыта в анамнезе, но при этом у Китая гораздо выше качество развития на текущий момент. Китай может показывать рост экономики в 6 с лишним процентов даже в условиях санкций и торговых ограничений, а США нет. И не сможет, как бы не пыталась. Ибо экономика имеет и объективные критерии, а они очевидно, не в пользу США.

Таким образом США в течение всего года прибывали в состоянии перманентной гражданской холодной войны, плоды которой мы сможем увидеть в следующем 2020 году, где на повестки дня будет только одна тема – президентские выборы.

Некогда Единая Европа: воспоминания об уходящей персоне

На другой стороне Атлантики разворачивалось действо не менее серьезное, чем то, что устроили в рамках партийных разборок в США. Практически весь год продолжалась дискуссия о выходе Великобритании из Европейского Союза, а параллельно множество других дискуссий, демонстрирующих, что ЕС находится на дне кризиса европейской солидарности.

В Европарламент проходит фракция евроскептиков, в ряде европейских государств в парламентах формируются основательные силы сторонников оставления ЕС, и (или) структур схожих с ЕС. Таким образом 2019 год был годом противоречий, к чему собственно Европа привыкла за последние годы. В этом, правда, все было менее замысловато и более грубо.

Грубо скроенный правительственный кризис в Италии, и очень грубая попытка из него выйти, через скрещивание ужа с ежом. Грубо скроенный правительственный кризис в Австрии с подставными дамочками и якобы русским следом. Достаточно грубая отставка финского премьера. Прямое оскорбление эстонскими чиновниками нового финского премьера и немецкой армии. Множество других вещей, к которым нельзя относиться никак, кроме как с удивлением. До чего дошла Европа, если главным кейсом являются вымышленные скандалы и подстроенные сенсации.

На фоне этого особое внимание следует сосредоточить на двух моментах. Первое, это ситуация в Германии. 2019 год должен был стать последним годом у власти для Меркель. Но не стал! Она отказалась уходить в отставку и отдавать премьерство преемнику, сидя слушала гимны значительную часть года и упорно топила ХДС/ХСС. Выборы в 2021 году этот альянс, очевидно, с треском провалит. И личная вина за это будет на Меркель. Но сам факт отказа от отставки говорит только о том, что следующий, 2020 год будет настолько жестким и серьезным, что уводить с арены Меркель никак нельзя. Иначе логики нет.

Второй аспект – это бесплодные попытки улучшения общения с Россией. По большому счету, французский президент Макрон уже не один раз заходил с позиций стремления к снятию санкционных барьеров между Россией и ЕС. Это было и в начале года, и в конце, в контексте Нормандского формата. Но кроме небольших подвижек никаких существенных изменений не было.

При этом, однако, удалось развязать правительственный кризис в Молдавии, причем так, что Россия оказалась в тактическом выигрыше, серьезно изменилась ситуация в Эстонии, где страна, при президенте Ильвесе ставшая Меккой русофобии, сейчас оказалась разделена между двумя группировками, имеющими разные виды на европейское развитие. И этот конфликт может выйти далеко за границы Балтии.

Туманное будущее туманного Альбиона как отражение настоящего и прошлого

Восхитительный спектакль был явлен нам в Великобритании. На фоне общей неразберихи с BREXITом, уходом в отставку правительства Терезы Мэй (самого невзрачного, что случалось на Даунинг-стрит за последние сто лет) консерваторы и одна из трех основных политических сил Великобритании могут праздновать безусловную победу.

Уход Мэй и приход Джонсона сделал невозможное возможным. Вместо достаточно спорного приза в виде утверждения текста соглашения о выходе из ЕС, консерваторы фактически обыграли своих противников лейбористов и на ближайшие годы превратили их в политическое ничто. Джонсон теперь может сам прописывать повестку дня Великобритании. Победа консерваторов на досрочных выборах дает им возможность провести реформы управления, финансовые реформы, налоговые изменения и многое другое. В конечном итоге Джонсон теперь может выводить Британию из ЕС не задумываясь о позиции кого бы то ни было. Он победил и может навязывать свою позицию всем. Об этом он уже дал понять, заявляя о наличии конечного срока выхода, который переноситься или откладываться не будет ни при каких обстоятельствах.

При этом вокруг данного действа есть еще две интересные проблемы. Первая, это экономическое будущее Великобритании. Трамп уже заявил, что готов подписать с Лондоном торговое соглашение. Это соглашение должно будет фактически отрезать Великобританию от ЕС с единым европейским рынком и прирезать к условному рынку американского влияния. А это в свою очередь будет означать только одно. Великобритания рискует угодить в экономическую яму на следующие десятилетия, став экономическим придатком США. И это вопрос, кажется вполне решенным, так-как и Джонсон не скрывает своего желания подписать торговый договор с США.

Вторая проблема связана с отношениями между Великобританией и Россией. Заявление Джонсона о том, что он дескать хотел налаживания отношений между Россией и Британией, но теперь не видит такой возможности и не пойдет на такие шаги. Этот спич многим показался странным. Вроде как ни о каких встречах с российским руководством, или о пропитках получить что-то выигрышное от усиления конфликта с Россией речь не идет. Что же это было? На самом деле, просто расстановка точек над i. В британской консервативной партии есть два течения. Одно из них выступает за укрепление евро-атлантизма и активное сотрудничество с США, а другое стремится к формированию в Лондоне самостоятельного центра принятия решений.

И такой центр можно создать только сотрудничая с Россией, которая в отличие от ЕС и США никак не сможет подмять под себя британские интересы. Ответ Джонсона это конец дискуссии внутри партии и конец Лондона как самостоятельного игрока.

Китай: трудно быть взлетающим драконом, или новый образ Азии

Особое место в мировом спектакле в этом году занимал Китай. С одной стороны, Китай являлся наибольшей жертвой среди всех стран (кроме разве что тех, где прямо идет война). В Гонконге не стихали протесты и попытки их устранить, в экономике бурные шторма тарифной войны с США, закончившиеся пока что ничем, так как всеобщее заявление о том, что страны готовы к подписанию первой фазы (из кажется трех) торгового соглашения скорее всего будет иметь не очень приятное продолжение уже в 2020 году.

Просто США было крайне выгодно в конце года придать своей политике большую осмысленность и показать возможность выхода из торгового тупика. Это штаты сделали, но пока что не больше.

Все эти сложности связаны с двумя ключевыми моментами. Долгий путь Китая к мировому экономическому лидерству в последние годы привел к тому, что Китай стали замечать и признавать порой как экономического лидера. Да и как не признать, если числа говорят о том, что темпы роста экономики в Китае самые высокие и чисто на статистических показателях очень скоро Китай начнет теснить США со многих позиций (а кое-где уже потеснил). В такой ситуации Китай наконец то приняли в число экономических сверхдержав, начав с ним играть по-взрослому. С политической точки зрения, кстати, такое признание до сих пор не последовало, хотя США откровенно задумались над тем, что же делать с растущим экономическим и политическим влиянием Китая. Более того, многие считают, что выход США из договора по ракетным системам средней и меньшей дальности это не шаг против позиций России, а попытка что-то противопоставить Китаю. США не может игнорировать военный потенциал России и не может ему что-то противопоставить в полной мере, лишь начиная признавать потенциал экономический (по крайней мере в секторах энергоносителей и вооружений), а вот с Китаем ситуация ровно обратная. США пока еще видят возможность военного сдерживания Китая, признавая, что традиционных форм сдерживания (флот, авиация, региональные альянсы) уже не хватает, в то же время с экономической точки зрения ничего особого противопоставить не может.

Но большая проблема заключается в том, что Китай переживает последствие внутренней революции, произошедшей еще в 2018 году и приведшей к новой версии Конституции страны, провозгласившей эру Си в Китае. При этом другие группы, фактически отстраненные Си от власти, естественно просто так сидеть не будут. Китай, ослабленный внутренне, дает последнюю на будущее десятилетие возможность повлиять на его развитие как сверхдержавы.

Если их противники ничего не сделают в 2020 дальше можно ждать только нового экономического и демографического цикла к концу 20-х годов, которые могут серьезно пошатнуть позиции Китая.

Ближний Восток: смена караула у пороховой бочки?

Ну и наконец многочисленные взоры были прикованы в минувшем году к Ближнему Востоку. Год начался со скандалом вокруг саудовского журналиста Хочигжи, убитого в Стамбуле саудовскими правительственными агентами, закончился он вынесением им же приговора. А между ними разместились события, которые вероятно перекроят весь Ближний Восток на множество лет. Но произойдет это только после весьма драматичных событий, которые мы будет наблюдать вероятно даже не один год.

Пока что можно с уверенностью сказать, что на Ближнем Востоке началась война за передел пока что этого макрорегиона, а далее, возможно, и всего мира. Сейчас в качестве основных застрельщиков выступает три силы. Арабские диктатуры (Саудовская Аравия и ОАЭ) с одной стороны, Иран (и примкнувшие к нему силы) с другой и, наконец, Турция с ее многочисленными планами на будущее с третьей. Этот конфликт за год мог обернуться многими пожарами. Это и конфликт в Йемене, доведший ситуацию до обстрела саудовских нефтезаводов, это и стычки в Персидском заливе, на которые в эти дни дается решительный ответ российско-китайско-иранскими учениями флотов, это и точка острой конфронтации в Ливии, где на поле боя могут сойтись на прямую интересы Турции и Египта, а за ними Катара с одной стороны и ОАЭ, КСА с другой.

Начавшиеся в середине года обострения в Ираке и Ливане фактически говорят о том, что ситуация на Ближнем Востоке будет раскручиваться и далее, а победителя выявят еще не скоро.

При этом стоит отметить серьезные изменения места России на Ближнем Востоке. Россия фактически взяла под протекторат Сирию. Получение ряда интересных концессий, получение возможности строить торговый порт и железную дорогу, перевооружение сирийской армии и прочее является очевидным свидетельством того, что Россия закрепилась в Сирии надолго.

При этом происходящее сейчас решение вопроса по последнему анклаву боевиков в Идлибе и весьма достижимого соглашения с Турцией (особенно на фоне их ливийской и кипрской авантюр) о восстановлении полномасштабного суверенитета Дамаска над севером страны станут важным шагом к укреплению данных позиций. Но и в этой истории нас ждет продолжение.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа, заявил, что Тегеран может нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать иранским интересам, но Иран не желает войны. «Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый […]