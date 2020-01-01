Активы украинской ГТС передали новому оператору

Украинскую газотранспортную систему передали компании «Оператор ГТС Украины». Об этом пресс-служба оператора сообщила в Facebook 1 января.

Глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон подписал акт приема-передачи активов украинской ГТС оператору от компании «Укртрансгаз».

«[Актом] было передано более 47 тыс. инвертарних единиц. Таким образом, мы приняли необходимое государственное имущество, находящееся в государственной собственности и использующееся в транспортировке природного газа по магистральным трубопроводам, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что это один из завершающих шагов юридического процесса отделения нового оператора ГТС.

«Сегодня еще несколько формальных, но важных процедур у нотариуса – и анбандлинг будет окончательно завершен», – добавили в пресс-службе.

17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от «Нафтогазу» (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины».

24 декабря компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что «Оператор газотранспортной системы Украины» получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским «Газпромом».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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