В Брюсселе в новогоднюю ночь арестовали более 200 человек

В Брюсселе полиция за новогоднюю ночь провела 185 административных и 26 судебных арестов. Об этом сообщает RTBF.
За ночь граждане города сожгли около 20 автомобилей и скутер. Один человек получил серьезное ранение ножом и его жизнь находится в опасности. В результате обрушения балкона пострадали пять человек.
Двое полицейских были ранены во время службы, но после оказания медицинской помощи вернулись к патрулированию. Еще один правоохранитель пострадал из-за укуса полицейской собаки.
На территории Брюсселя за ночь зафиксировали девять пожаров в квартирах и 75 возгораний мусорных баков.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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