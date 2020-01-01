В Брюсселе в новогоднюю ночь арестовали более 200 человек

В Брюсселе полиция за новогоднюю ночь провела 185 административных и 26 судебных арестов. Об этом сообщает RTBF.

За ночь граждане города сожгли около 20 автомобилей и скутер. Один человек получил серьезное ранение ножом и его жизнь находится в опасности. В результате обрушения балкона пострадали пять человек.

Двое полицейских были ранены во время службы, но после оказания медицинской помощи вернулись к патрулированию. Еще один правоохранитель пострадал из-за укуса полицейской собаки.

На территории Брюсселя за ночь зафиксировали девять пожаров в квартирах и 75 возгораний мусорных баков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Благовещенске накануне Нового года пропал двухлетний мальчик, 1 января его нашли живым, сообщил региональный СУ СК. «В целях контроля за состоянием мальчика, он помещен в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об отобрании ребенка у матери до выяснения всех […]