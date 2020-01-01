Два украинских канала показали зрителям Порошенко вместо Зеленского в новогоднюю ночь

Украинские каналы «Прямой» и «Пятый» на Новый год показали обращение экс-президента страны Петра Порошенко, поздравления нынешнего лидера Владимиро Зеленского пустили в эфир в первые минуты после полуночи.
Накануне 2019 года таким же образом поступил канал «1+1», показав обращение Зеленского перед Порошенко, передает РИА «Новости».
«В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда «Европейской солидарности» никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломать», – сообщил Порошенко в обращении к жителям страны.
«Пятый» канал является собственностью экс-президента, канал «Прямой» – Владимиру Макеенко, но его также ассоциируют с Порошенко.
Напомним, Госбюро расследований Украины подтверждало, что против Порошенко возбуждено не меньше 11 уголовных дел, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.
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