Euronews — любителей новогодних салютов в Европе призывают не нарушать инструкций

В Швеции Новый год впервые празднуют в рамках нового закона, жёстко регламентирующего использование фейерверков — для этого требуется пройти спецкурсы и получить разрешение в мэрии. В Польше салюты заменили на лазерное шоу, чтобы уберечь здоровье собак и других питомцев. А власти Германии и Италии призывают соблюдать всех любителей фейерверков осторожность и строго следовать инструкции, передаёт Euronews.
Кому потеха, а кому не до смеха: Швеция отмечает первый Новый год с законом, жёстко регламентирующим использование фейерверков. Если хочешь устроить салют, то надо пройти специальные курсы, а потом получить разрешение в мэрии.
В Варшаве же лазерное шоу заменит традиционный новогодний салют. Так столичные власти пытаются обезопасить здоровье собак, которые страдают из-за взрывов. Но тем, кто решит запустить салют сам, власти рекомендуют использовать только сертифицированную продукцию.
МАРЕК МАРУШИ, представитель муниципальной полиции: Мы призываем использовать пиротехнику правильно. Ведь фейерверки и салюты, хоть и создают прекрасное шоу, но взрывоопасны!
В Германии 57 процентов опрошенных выступают за запрет фейерверков в Новый год из-за соображений экологии и безопасности. У прочих наибольшим спросом пользуются салюты со звуковыми и световыми эффектами. Власти и здесь призывают к их осторожному использованию.
УЛЬРИХ ЛАШЕТ, пресс-секретарь службы спасения: Любая, даже самая маленькая петарда, взрывоопасна! Если вы не следуете инструкциям, то можете получить увечья.
В Италии, по данным полиции, за последние шесть лет никто не погиб от использования фейерверков. Тем не менее увечья из-за их неправильного запуска по-прежнему распространены.
ЛЕОПОЛЬДО КАРУЗО, травматолог: Люди травмируются, потому что не знают, как правильно устраивать салюты. Петарды просто взрываются у них в руках!
Совсем недавно карабинеры обнаружили крупную партию контрафактной пиротехники. Изъято около 170 килограммов, а два человека задержаны.
Дата выхода в эфир 30 декабря 2019 года.
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