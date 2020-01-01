В Лондоне порезали картину Пикассо «Бюст женщины»

01.01.2020, 12:57, Новости дня

В галерее Тейт в Лондоне молодой человек порезал картину Пабло Пикассо «Бюст женщины» стоимостью $26 млн, передает «Би-би-си».

Сейчас 20-летний Шакил Масси задержан. Его обвиняют в нанесении ущерба произведению искусства. Он обвинения отвергает, однако под залог его выпустить отказались.

Картину убрали из экспозиции, ущерб устанавливается.



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Последнее: В галерее Тейт в Лондоне молодой человек порезал картину Пабло Пикассо «Бюст женщины» стоимостью $26 млн, передает «Би-би-си». Сейчас 20-летний Шакил Масси задержан. Его обвиняют в нанесении ущерба произведению искусства. Он обвинения отвергает, однако под залог его выпустить отказались. Картину убрали из экспозиции, ущерб устанавливается.

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