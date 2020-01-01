Страдает от болей: звезде «Аншлага» поставили страшный диагноз

«Здоровье

Регины Дубовицкой слабое. Юмористка страдает артритом или артрозом, ее мучают

боли в ногах. Но по жизни она не привыкла жаловаться, поэтому лучшим решением

было уйти с телеэкранов.

Но в новом году она снова порадует зрителей своим

задорным голосом. Регину ожидает крупный и доходный проект, в котором она станет

сопродюсером. 2020 год для нее полон событий в рабочем плане, она не собирается

уходить со сцены, и в театре еще исполнит много ролей. Однако артистке нужно

жестко придерживаться правильного образа жизни», – рассказала «Дни.ру» таролог, эстрасенс Галина Янко.

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Публикация от Звездные именины (@zvezdnue_imeninu) 31 Дек 2019 в 4:01 PST

«Печально,

но я вижу, что старость и закат жизни жизни Регины Дубовицкой будет омрачен

одиночеством и ощущением ненужности. Рядом с ней не будет сильного плеча, а она

такой человек, который не может без любви жить. В молодости она очень сильно раздала

себя, поэтому ей не хватило места и эмоций на семью, и аукнется», – добавила

она.

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