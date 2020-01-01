Страдает от болей: звезде «Аншлага» поставили страшный диагноз

01.01.2020, 12:51, Разное

«Здоровье
Регины Дубовицкой слабое. Юмористка страдает артритом или артрозом, ее мучают
боли в ногах. Но по жизни она не привыкла жаловаться, поэтому лучшим решением
было уйти с телеэкранов.

Но в новом году она снова порадует зрителей своим
задорным голосом. Регину ожидает крупный и доходный проект, в котором она станет
сопродюсером. 2020 год для нее полон событий в рабочем плане, она не собирается
уходить со сцены, и в театре еще исполнит много ролей. Однако артистке нужно
жестко придерживаться правильного образа жизни», – рассказала «Дни.ру» таролог, эстрасенс Галина Янко. 

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Публикация от Звездные именины (@zvezdnue_imeninu) 31 Дек 2019 в 4:01 PST

«Печально,
но я вижу, что старость и закат жизни жизни Регины Дубовицкой будет омрачен
одиночеством и ощущением ненужности. Рядом с ней не будет сильного плеча, а она
такой человек, который не может без любви жить. В молодости она очень сильно раздала
себя, поэтому ей не хватило места и эмоций на семью, и аукнется», – добавила
она.  



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Последнее: «Здоровье Регины Дубовицкой слабое. Юмористка страдает артритом или артрозом, ее мучают боли в ногах. Но по жизни она не привыкла жаловаться, поэтому лучшим решением было уйти с телеэкранов. Но в новом году она снова порадует зрителей своим задорным голосом. Регину ожидает крупный и доходный проект, в котором она станет сопродюсером. 2020 год для нее полон […]

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