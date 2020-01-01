2020-й покажет, каким будет общественное здоровье. Без выздоровления общества Украина утратит энергию, необходимую для развития

2019 год засвидетельствовал глубокую травму, которую переживает Украина. Две безуспешные революции и затяжная война с Россией, без перспективы победы, отразились на результатах президентских и парламентских выборов. После завершения кампаний накал общественных страстей ничуть не утих и в чем-то даже усилился. Мы это увидели по реакции на разведение сил, обе операции по обмену пленными, аресты по делу Шеремета.
Часть общества настаивает на собственной оскорбленности и реагирует на нее готовностью оскорблять. Избрание Зеленского, «неправильного» кандидата, будучи способом преодоления травмы, в свою очередь стало травматичным и требует терапии. 2020-й покажет, усугубится ли общественное здоровье или наметился перелом к выздоровлению. Без него Украина, расцарапывая собственные раны и тратя все силы на самопоедание, утратит интерес и энергию, необходимые для развития.
2019-й на этот счет иллюзий не оставил. Спасибо ему за это.
Источник: «ГОРДОН»
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 2019 год засвидетельствовал глубокую травму, которую переживает Украина. Две безуспешные революции и затяжная война с Россией, без перспективы победы, отразились на результатах президентских и парламентских выборов. После завершения кампаний накал общественных страстей ничуть не утих и в чем-то даже усилился. Мы это увидели по реакции на разведение сил, обе операции по обмену пленными, аресты по […]
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