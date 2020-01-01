Через украинскую ГТС уже транспортировали первый газ в Европу по новому транзитному контракту – оператор

Через украинскую газотранспортную систему в европейские страны в ночь на 1 января были транспортированы первые кубометры газа по новому контракту с российским «Газпромом». Об этом в Facebook сообщила пресс-служба «Оператора ГТС Украины».

«Мы уже транспортировала в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках», – говорится в сообщении.

ГТС Украины работает в штатном режиме, отметил оператор.

Ми вже протранспортували до ЄС перші кубометри газу по новому транзитному контракту, відтепер уже за європейськими… Posted by Оператор ГТС України on Teisipäev, 31. detsember 2019

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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