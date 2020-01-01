Неправильный сон может провоцировать развитие фиброза лёгких

Западные учёные в результате проведённого исследования пришли к выводу, что неправильный сон – более 10 или менее 4 часов – может стать причиной развития фиброза лёгких. Данная патология в свою очередь приводит к постепенной утрате функций органа, к примеру, к лёгочной недостаточности.

При фиброзе соединительные ткани разрастаются и фиксируются рубцовые изменения в лёгких. В большинстве случаев основными причинами развития заболевания являются инфекции, облучение, травмы и токсическое влияние лекарственных препаратов, но недавняя научная работа показала, что существует также взаимосвязь между патологией и неправильной продолжительностью сна. Если человек регулярно спит в два раза меньше положенных 8 часов, то риск развития заболевания у него удваивается, а если больше 11 часов – увеличивается втрое.

Авторы исследования говорят, что в группе риска находятся работающие в ночные смены люди, а также те, кто привык ложиться спать поздно. По мнению специалистов, данный факт можно объяснить меняющейся экспрессией REBERBA – так называемого «часового гена». На данное время фиброз лёгких неизлечим, но результаты исследования могут помочь разработать новые методы профилактики и терапии, а дальнейшие работы в этой области – выявить точные причины, влияющие на развитие патологии.

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