В российском городе зрители заступились за Дедов Морозов перед хулиганами

В городе Волжский Волгоградской области несколько молодых людей устроили потасовку с Дедами Морозами, выступавшими на сцене, инцидент попал на видео.
На помощь актерам поспешили зрители, а после прибыли сотрудники правоохранительных органов, передают «Вести».
После вмешательства зрителей и полиции драка прекратилась.
В конце декабря в Душанбе молодой человек, одетый в костюм Деда Мороза, был убит толпой молодых людей, выкрикивающих обвинения в религиозной неверности. Позднее в МВД Таджикистана заявили, что убийство было совершено на бытовой почве, а не из-за религии.
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Последнее: В городе Волжский Волгоградской области несколько молодых людей устроили потасовку с Дедами Морозами, выступавшими на сцене, инцидент попал на видео. На помощь актерам поспешили зрители, а после прибыли сотрудники правоохранительных органов, передают «Вести». После вмешательства зрителей и полиции драка прекратилась. В конце декабря в Душанбе молодой человек, одетый в костюм Деда Мороза, был убит толпой […]
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