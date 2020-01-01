В российском городе зрители заступились за Дедов Морозов перед хулиганами

01.01.2020, 12:26, Новости дня

В городе Волжский Волгоградской области несколько молодых людей устроили потасовку с Дедами Морозами, выступавшими на сцене, инцидент попал на видео.

На помощь актерам поспешили зрители, а после прибыли сотрудники правоохранительных органов, передают «Вести».

После вмешательства зрителей и полиции драка прекратилась.

В конце декабря в Душанбе молодой человек, одетый в костюм Деда Мороза, был убит толпой молодых людей, выкрикивающих обвинения в религиозной неверности. Позднее в МВД Таджикистана заявили, что убийство было совершено на бытовой почве, а не из-за религии.



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Последнее: В городе Волжский Волгоградской области несколько молодых людей устроили потасовку с Дедами Морозами, выступавшими на сцене, инцидент попал на видео. На помощь актерам поспешили зрители, а после прибыли сотрудники правоохранительных органов, передают «Вести». После вмешательства зрителей и полиции драка прекратилась. В конце декабря в Душанбе молодой человек, одетый в костюм Деда Мороза, был убит толпой […]

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