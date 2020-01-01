С приветом из Канады: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали новое фото их сына

Весь последний день уходящего года жители всего мира вспоминали, как прошел для них 2019-й. Яркими моментами и итогами, подводящими черту перед новым этапом жизни, делились многие знаменитости. Максим Виторган, к примеру, признался, что жизнь у него только начинается. И в том большая заслуга его новой возлюбленной Нино Нинидзе.

Меган Маркл и принц Гарри, отдыхающие сейчас в Канаде, решили не отставать от мейнстрима. Незадолго до праздничной полуночи они поделились минутным роликом, в котором напомнили, как прошли их минувшие 356 дней 2019 года, под песню Coldplay. Но самым трогательным в числе десятков снимков, вошедших в видео, стала новая фотография сына Меган и Гарри. 8-месячный Арчи вместе с папой позируют у озера в Ванкувере. На малыше очаровательная шапка с помпонами, бежевый анорак и сапожкии из овчины, подаренные ему австралийским генерал-губернатором сэром Питером Косгроувом. А то, с какой любовью на него смотрит принц Гарри, не может не умилять.

Желаем всем вам очень счастливого Нового года и благодарим вас за вашу постоянную поддержку! Нам очень понравилось встречаться со многими из вас во время поездок по всему миру, и мы не можем дождаться, чтобы повторить это в следующем году. Мы надеемся, что 2020 год принесет каждому из вас здоровье и бесконечное счастье, —

написали герцог и герцогиня Сассекские под видео, которое за первые же полчаса собрало более 260 000 лайков и тысячи восторженных комментариев.

Для Арчи этот Новый год — первый в жизни, как и Рождество, которое он встретил вместе с папой и мамой в Канаде. Неудивительно, что этот праздник Меган и Гарри захотели сделать для мальчика особенным. Поэтому одним подарком, конечно, не обошлось.

Арчи — это мир Меган и Гарри, и они ничего не могут с этим поделать. На Рождество они купили ему книги, строительные блоки, детскую площадку для игры в мяч, — поделились инсайдеры.

Напомним, по информации приближенных к королевскому семейству, Меган, Гарри и малыш Арчи отметили Рождество в частном доме, скрытом от посторонних глаз. За все время, что герцог и герцогиня Сассекские находятся в Канаде, их видели несколько раз: первый — во время спортивной ходьбы в региональном парке Хорт-Хилл в Ванкувере, второй — во время пробежки в соседнем городке Саанич. Можно предположить, что они живут в пригороде Ванкувера.

Инсайдеры также сообщили, что Меган и Гарри можно будет увидеть на белоснежных канадских склонах — пара хочет покататься на лыжах в пригороде Банфа, расположенного посреди национального парка в горах к северу от горнолыжного курорта Лейк-Луиз. Там уже бывали принц Уильям и Кейт Миддлтон в далеком 2011 году.

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